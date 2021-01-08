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Современный художественный театр вновь вынужден приостановить работы

09.01.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Современный художественный театр вновь объявил о приостановлении работы.

Современный художественный театр вновь вынужден приостановить работы

«Мы изгои в нашей стране, — отмечает театр на своей странице в «Фейсбуке». — Вынуждены остановить работу нашего театра… Прошло только две недели, как опять мы не можем показывать спектакли. Закрыта площадка ОК16, на которой мы успели сыграть только два спектакля, 5 января 2021 года за 30 минут до спектакля нам принесли предписание МЧС. С августа театр поменял три площадки».

Труппа подчеркивает, что с момента своего открытия 16 лет назад театр существует без государственной поддержки.

«Для нашего театра <…> наступают сложные времена. Все эти годы мы выживали только за счет своей деятельности, то есть за счет своих зрителей и купленных ими билетов. Наша деятельность прекращается по не зависящим от нас причинам. Мы надеемся, что найдутся здравомыслящие люди и смогут объяснить, за что и почему нам запрещают работать».

СХТ просит зрителей не возвращать билеты на спектакли и отложить визит в театр до возобновления его работы. Билеты будут действительны на спектакли до конца 2021 года.

7 декабря СХТ сообщал, что не может показывать спектакли без гастрольных удостоверений, которые управление культуры Мингорисполкома не подписывает два месяца.

«Мы уже подавали пять раз на разрешения, но находится причина на отказ. В результате в ноябре мы показали один спектакль из семи заявленных дней. На декабрь ответа нет, хотя администратор уточняет каждое утро и к концу рабочего дня», — говорилось в сообщении.

В итоге театру удалось возобновить деятельность во второй половине декабря.

22 августа, через 13 дней после президентских выборов, коллектив СХТ опубликовал открытое письмо, в котором осудил насилие в отношении мирных граждан, выразил солидарность с коллегами из Купаловского театра, театров кукол, оперы и балета, белорусской драматургии, Белгосфилармонии и актерами из других театров, которые «выходят на улицы, поют и протестуют».

В сентябре СХТ объявлял десятидневную забастовку в связи с арестом Дениса Дудинского — столько суток получил музыкант, телеведущий и актер за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Театр продолжил работу, когда Дудинский вышел на свободу, напоминает БелаПАН.

 
 
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