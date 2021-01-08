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На улице Железнодорожной в Минске такси врезалось в остановку, где были два человека

09.01.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Двойное ДТП случилось 8 января на улице Железнодорожной в Минске. Три человека были доставлены в больницы.

На улице Железнодорожной в Минске такси врезалось в остановку, где были два человека

Сначала не справился с управлением 28-летний водитель грузового микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» и в результате совершил наезд на осветительную мачту. Водителя и 22-летнего пассажира забрала скорая помощь.

А через несколько минут на этом же участке дорого не справился с управлением 25-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» (в раскраске одной из служб такси). Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в остановочный пункт, где в это время ожидали транспорта два человека.

Один из них — мужчина 1967 года рождения — с телесными повреждениями также доставлен в больницу. Второй пешеход не пострадал, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Двойное ДТП случилось 8 января на улице Железнодорожной в Минске. Три человека были доставлены в больницы.
 
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