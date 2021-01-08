ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На перекрестке улиц Хоружей и Куйбышева автомобиль вылетел с дороги и упал в подземный переход

09.01.2021 06:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Автомобиль «Инфинити» упал в подземный переход на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске. ДТП произошло 8 января около 16:30.

На перекрестке улиц Хоружей и Куйбышева автомобиль вылетел с дороги и упал в подземный переход

На перекрестке улиц Хоружей и Куйбышева автомобиль вылетел с дороги и упал в подземный переход

Машина двигалась по улице Хоружей в сторону центра, пересекла перекресток по диагонали, врезалась в ограждение перехода со стороны Комаровского рынка и упала вниз на лестницу. Пострадавших нет.

По предварительной информации ГАИ, 42-летний водитель не справился с управлением.

Автомобиль из перехода извлекали сотрудники МЧС.

Схожий случай произошел 15 сентября 2018 года. Тогда автомобиль «Мазда» влетел в подземный переход станции метро «Академия наук». Перед этим он попытался проехать на красный свет через перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова и столкнулся с машиной, ехавшей на зеленый. Пострадавших не было, напоминает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль «Инфинити» упал в подземный переход на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске. ДТП произошло 8 января около 16:30.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Санкт-Петербурга 153 день выходят на акции солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by