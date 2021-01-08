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Нерукопожатный: Фридриха Мерца обвиняют за связь с Лукашенко. На кону - пост канцлера Германии

09.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однопартийцы обвинили кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца в связях с режимом Лукашенко


 Фото: REUTERS/Fabian Bimmer


Депутаты Христианско-демократического союза (ХДС) обвинили экс-главу фракции и кандидата на пост главы правительства ФРГ Фридриха Мерца в контактах с Александром Лукашенко, занимающим кресло президента Беларуси. Об этом сообщает Der Spiegel.

До апреля 2020 года Мерц входил в совет директоров компании Stadler Gruppe, которой принадлежит Фанипольский завод «Штадлер Минск» в Минской области, занимающийся производством и поставками поездов для метрополитена в столице Беларуси. Несколько однопартийцев Мерца из ХДС рассказали журналу Spiegel, что завод был открыт «при поддержке режима»,

а сам Мерц в 2014 году ездил в Минск, где принимал участие в переговорах с Лукашенко. 

15-16 января в Берлине пройдет съезд ХДС, на котором члены партии выберут председателя. Мерц — один из кандидатов на пост. По традиции глава победившей на выборах партии становится канцлером. Согласно последнему опросу Infratest, именно блок ХДС/ХСС может одержать победу на выборах в сентябре 2021 года с огромным отрывом от соперников и набрать 35% голосов.

«Фридриху Мерцу, как потенциальному главе партии, нужно объясниться перед неопределившимися делегатами по поводу Беларуси», — заявил депутат Бундестага от ХДС Петер Бейер журналу. Издание отмечает, что Фридрих Мерц до сих пор ни разу не высказывался на тему протестов против Лукашенко.

Докладчица ХДС/ХСС по Беларуси Элизабет Мотчман считает, что Мерц сделал правильный выбор, когда вышел из совета директоров Stadler: «Экономические связи с диктатурой могут быть тяжелым бременем для главы партии и кандидата в канцлеры».

Депутат фракции социал-демократов Франк Швабе заявил, что его партия видит проблему в наличии у Мерца контактов в Беларуси: «Фридрих Мерц своими действиями дал понять, что в экономике этика не играет для него никакой роли. Этот фактор однозначно дисквалифицирует его в гонке за высокие посты в ХДС и в руководстве страны».

Пресс-секретарь Мерца заявил Spiegel, что кандидат в канцлеры не бывал в Беларуси с 2014 года и поддерживает оппозицию в стране.
 
Теги: Минск
 
 
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Однопартийцы обвинили кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца в связях с режимом Лукашенко
 
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