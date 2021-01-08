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Халявы не будет: Любителей дармовщины "слили" дальнобойщики

09.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока дальнобойщики спали. Под Борисовом орудовало криминальное трио Прошедшей ночью в Борисовском районе на неохраняемой стоянке около АЗС на трассе М-1 остановился российский дальнобойщик.

Пока дальнобойщики спали. Под Борисовом орудовало криминальное трио
Прошедшей ночью в Борисовском районе на неохраняемой стоянке около АЗС на трассе М-1 остановился российский дальнобойщик.

Водителю не удалось нормально выспаться – его разбудил странный шум. Позже он обнаружил, что некто слил с его автомобиля 250 литров топлива. Практически в тот момент, когда мужчина звонил в милицию, преступников задерживали, пишет belnovosti.by
Как рассказала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в то время оперативники Борисовского РУВД отрабатывали неохраняемые стоянки вдоль автомагистрали.

На глаза правоохранителям попались трое подозрительных мужчин от 30 до 40 лет, таскавших от фуры канистры.


Фото: МВД

Пока за ними наблюдали, злоумышленники положили глаз ещё на один большегруз и стали готовиться к опустошению его баков, – сообщила официальный представитель МВД.

Однако заподозрив что-то неладное, троица отказалась от задуманного и решила скрыться. Но безуспешно – мужчин задержали.
Злодеями оказались двое жителей Борисовского и один Крупского районов. К слову, ранее все они привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражу топлива с фур.
Граждане, стараясь не привлекать к себе излишнее внимание, а также с целью затеряться среди дальнобойщиков передвигались на арендованном грузовике.
 
 
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Пока дальнобойщики спали. Под Борисовом орудовало криминальное трио Прошедшей ночью в Борисовском районе на неохраняемой стоянке около АЗС на трассе М-1...
 
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