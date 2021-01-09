«Спасибо, 2020-й»: история 32-летней Марии, которая смогла завязать с наркотиками и вернуть детей

Источник материала: ОНТ

Рождественские праздники испокон веков были временем раздумий. О добре и зле, о силе духа и веры, об истинном призвании каждого человека. Чудо или журналистская удача, но именно в эти дни на наш телеканал обратилась девушка, история которой сначала повергает в шок, а после заставляет задуматься. В свои 32 года она несколько раз была в тюрьме, 10 лет зависела от наркотиков, лишилась родительских прав на двоих маленьких детей. Ушедший 2020 год она называет самым счастливым. Ведь она нашла в себе силы не только всё изменить, но и рассказать историю своего пути – от отчаяния до настоящего рождественского чуда.





Мария Мурина: «Я не скажу, что на 100% хотела этим делиться. Возможно, я услышу от своих знакомых, родственников: "Ты нормальная? Зачем ты это сделала?" Но у меня есть определённая цель и своё видение».

Сегодня она не попросит скрывать своё лицо и изменять голос. Редкий случай для такой истории. Но Мария скажет: если её откровение поможет хотя бы одному человеку, всё это уже будет не зря. Ведь всего два года назад ей самой нужен был серьёзный знак, но на помощь пришла только вера...

Мария Мурина: «Такой вот я была в 2013 году. Человек – просто название. В это время уже не было ни каких-то мыслей, ни целей, ни хорошего настроения. Просто футляр для наркотиков».

Всё начиналось, как и сотни тысяч похожих историй: 21 год, маленький ребёнок, разлад в семье, случайная встреча с одноклассницей, весёлая компания и предложение попробовать расслабиться по-другому. Один укол, ещё один, система – и вот мир уже не жестокий, а красочный, а ты в нём не бессилен, а почти супергерой.

Мария Мурина: «Дочке было 2,5 года, кода я попробовала. Не так много времени прошло, когда начал этот ком расти. Первое время – это было классно. Ничего не болит, хорошее настроение – до того момента, когда просыпаешься и начинает болеть всё тело. Именно с этого момента начинается не кайф, а лечение. Начинают отворачиваться близкие, потом нет работы. С мужем развелась, и я уже жила с человеком, который употребляет наркотики. Второй ребёнок был от второго мужа. Ни двое детей, ни отсутствие денег не остановило. Ты добываешь деньги другими путями: где-то обманешь, где-то какое-то воровство – всё, что связано криминалом. Это всё наказуемо Уголовным кодексом. Так и жили».

Она словно пересказывает сценарий фильма. Сложно поверить, что в любом городе рядом с нами словно существует параллельный мир. Мир людей, попавших в зависимость, которая превращает жизнь в бесконечное падение в пропасть. Потом была тюрьма, не стало мамы, дочку забрал первый муж, а младший сын попал в приют. И только когда надеяться оставалось лишь на высшие силы, смогла сказать: «Хватит».

Мария Мурина: «Я никогда не призываю и никогда не говорю: посмотри, в твоей жизни действует Господь. Для каждого человека это интимное что-то. Я не скажу, что пришла в церковь и просила помощи. Я самостоятельно поднималась со всего, мне не помогали родственники первое время, я всё делала сама. Мне инспекторы помогали Московского РУВД. Люди, которые меня знают с одной стороны, как будто бы ждали, что я приду и скажу: "Я хочу со всем завязать, помогите". Они как будто все 8 лет от меня этих слов ждали. Я пришла и сказала: "Всё, стоп, что мне делать? Я хочу восстановиться в родительских правах, устроиться на работу. Что мне делать, куда идти?" Мне стали подсказывать».

По понятным причинам, сегодня она просит не показывать её сына, немного стесняется не до конца сделанного ремонта в квартире, но сегодня она восстановила родительские права, устроилась работать закройщицей и встретила своего человека. Говорит, что 2020 год запомнит навсегда. Он действительно изменил всё.

Мария Мурина: «Это год результатов, это завершающий этап того, что я начала в 2018-м. Я чётко знаю, что я живу, потому что мне нравится жить! Не для детей, не для работы, не для папы, не для мамы. Мне нравится! Каждый день мне нравится».

Теперь в РУВД, где ей однажды помогли, она проводит лекции для людей, которым жизненно необходимо победить самих себя. И у неё есть мечта – сделать такую помощь не просто инициативой, а инструментом на государственном уровне. И её сил теперь точно хватит, ведь однажды она уже сделала невозможное.

Мария Мурина: «После первой лекции ко мне подошли четыре человека и спросили: "А куда надо идти?" Я думаю, круто! Я не рассчитывала! Это уже результат. Я себя чувствую полноценной. Это круче, чем счастье! Ошибки совершают все, надо учиться их вовремя исправлять».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram