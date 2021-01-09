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«Спасибо, 2020-й»: история 32-летней Марии, которая смогла завязать с наркотиками и вернуть детей
Источник материала: ОНТ
Рождественские праздники испокон веков были временем раздумий. О добре и зле, о силе духа и веры, об истинном призвании каждого человека. Чудо или журналистская удача, но именно в эти дни на наш телеканал обратилась девушка, история которой сначала повергает в шок, а после заставляет задуматься. В свои 32 года она несколько раз была в тюрьме, 10 лет зависела от наркотиков, лишилась родительских прав на двоих маленьких детей. Ушедший 2020 год она называет самым счастливым. Ведь она нашла в себе силы не только всё изменить, но и рассказать историю своего пути – от отчаяния до настоящего рождественского чуда.
Сегодня она не попросит скрывать своё лицо и изменять голос. Редкий случай для такой истории. Но Мария скажет: если её откровение поможет хотя бы одному человеку, всё это уже будет не зря. Ведь всего два года назад ей самой нужен был серьёзный знак, но на помощь пришла только вера...
Всё начиналось, как и сотни тысяч похожих историй: 21 год, маленький ребёнок, разлад в семье, случайная встреча с одноклассницей, весёлая компания и предложение попробовать расслабиться по-другому. Один укол, ещё один, система – и вот мир уже не жестокий, а красочный, а ты в нём не бессилен, а почти супергерой.
Она словно пересказывает сценарий фильма. Сложно поверить, что в любом городе рядом с нами словно существует параллельный мир. Мир людей, попавших в зависимость, которая превращает жизнь в бесконечное падение в пропасть. Потом была тюрьма, не стало мамы, дочку забрал первый муж, а младший сын попал в приют. И только когда надеяться оставалось лишь на высшие силы, смогла сказать: «Хватит».
По понятным причинам, сегодня она просит не показывать её сына, немного стесняется не до конца сделанного ремонта в квартире, но сегодня она восстановила родительские права, устроилась работать закройщицей и встретила своего человека. Говорит, что 2020 год запомнит навсегда. Он действительно изменил всё.
Теперь в РУВД, где ей однажды помогли, она проводит лекции для людей, которым жизненно необходимо победить самих себя. И у неё есть мечта – сделать такую помощь не просто инициативой, а инструментом на государственном уровне. И её сил теперь точно хватит, ведь однажды она уже сделала невозможное.
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Рождественские праздники испокон веков были временем раздумий. О добре и зле, о силе духа и веры, об истинном призвании каждого человека. Чудо или журналистская...
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