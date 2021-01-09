Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Источник материала: ОНТ

Александр Большунов победил в гонке с общего старта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Россиянин преодолел 15 километров дистанции за 41 минуту и 33,7 секунды.

Второе место у итальянца Франческо Де Фабиани с отставанием почти в 2 секунды от лидера. Третьим стал еще один представитель России Алексей Червоткин. После победы Большунов укрепил лидерство в общем зачете многодневки, теперь его общее время составляет 2 часа 57 минут 9 секунд.

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