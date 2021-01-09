Непристегнутый пассажир вылетел из салона авто при ДТП на МКАД

Источник материала: ОНТ

ДТП с участием двух легковых авто произошло на Минской кольцевой автодороге. В результате аварии непристегнутый пассажир одного из авто вылетел из салона автомобиля. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 19-летний водитель Honda ехал по ул. Ауэзова в направлении ул. Машиностроителей. При перестроении он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара авто развернуло, и он столкнулся с легковой Toyota, двигавшейся в попутном направлении.

В результате ДТП непристегнутый пассажир Honda 2001 года рождения вылетел из салона автомобиля. Молодой человек был доставлен в больницу для проведения медицинского осмотра.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении авто.

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