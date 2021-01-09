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Сугробы и морозы. Прогноз погоды на выходные

09.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сугробы и морозы. Прогноз погоды на выходные

Зима решила вспомнить, что на календаре январь, и на рождественский праздник пришла со снегопадами. В ближайшие дни погода возьмет устойчивый курс на отрицательные значения – сугробы вырастут, а морозы усилятся. 


9 января на погоду окажет влияние область повышенного атмосферного давления, на фоне которого будет проходить холодный атмосферный фронт с северо-запада Европы. И в нашу страну устремится более холодный воздух с северных морей. Снега прибавится, температура понизится, будет скользко.  

Облачно. Временами будет идти снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный. Влажность до 90%. Слабый туман, видимость до километра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет падать.

К утру температура от -4°C по северу до -1°C по югу и западу страны. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. К середине дня по западу столбики опустятся еще на пару градусов – до -3°C. Северные и восточные регионы практически без изменений. По югу – около 0°C. Вечером температура продолжит опускаться. Самыми морозными будут Витебский и Могилевский регионы – там до -7°C. По югу теплее – до -1°C. 

В воскресенье погоду в стране продолжат определять влажные неустойчивые холодные воздушные массы с территории Северной Европы. Будет преобладать облачность. Пройдет кратковременный снег. В отдельных районах слабый туман, видимость до километра, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от -2°C по югу до -12°C по северу, при прояснениях до -15°C. В середине дня от -3°C по юго-западу до -10°C по северо-востоку. 

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Зима решила вспомнить, что на календаре январь, и на рождественский праздник пришла со снегопадами. В ближайшие дни погода возьмет устойчивый курс на...
 
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