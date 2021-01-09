Подземная парковка обрушилась в Неаполе

Источник материала: ОНТ

Огромный провал в земле образовался на месте подземной парковки при одной из больниц итальянского Неаполя. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на итальянские СМИ.

Инцидент произошел утром 8 января. В провал угодили сразу несколько машин. При этом размер провала составил порядка 50 метров в диаметре и 15 метров в глубину. Как сообщают очевидцы происшествия, перед обрушением парковки был слышен сильный грохот.

В результате обрушения, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Тем не менее персонал и пациентов больницы, которой принадлежала парковка, было решено эвакуировать.

Причины обрушения устанавливаются.

Фото: Il Sole 24 Ore

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