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Подземная парковка обрушилась в Неаполе
Источник материала: ОНТ
Огромный провал в земле образовался на месте подземной парковки при одной из больниц итальянского Неаполя. Об этом
Инцидент произошел утром 8 января. В провал угодили сразу несколько машин. При этом размер провала составил порядка 50 метров в диаметре и 15 метров в глубину. Как сообщают очевидцы происшествия, перед обрушением парковки был слышен сильный грохот.
В результате обрушения, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Тем не менее персонал и пациентов больницы, которой принадлежала парковка, было решено эвакуировать.
Причины обрушения устанавливаются.
Фото: Il Sole 24 Ore
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Огромный провал в земле образовался на месте подземной парковки при одной из больниц итальянского Неаполя. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на итальянские СМИ. ...
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