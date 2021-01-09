Трамп отказался участвовать в инаугурации Байдена

Источник материала: ОНТ

Действующий президент США Дональд Трамп отказался участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Об этом президент США написал в своем Twitter, передает ТАСС.

«Всем, кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января», – говорится в опубликованном сообщении.

При этом, согласно источникам агентства Reuters, действующий глава государства намерен до церемонии отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Напомним, 3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы, по итогам которых победу одержал экс-вице-президент США демократ Джо Байден. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

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