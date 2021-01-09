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Трамп отказался участвовать в инаугурации Байдена
Источник материала: ОНТ
Действующий президент США Дональд Трамп отказался участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Об этом президент США написал в своем Twitter,
«Всем, кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января», – говорится в опубликованном сообщении.
При этом, согласно источникам агентства Reuters, действующий глава государства намерен до церемонии отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Напомним, 3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы, по итогам которых победу одержал экс-вице-президент США демократ Джо Байден. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.
Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
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Действующий президент США Дональд Трамп отказался участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Об этом президент США...
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