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Трамп отказался участвовать в инаугурации Байдена

09.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп отказался участвовать в инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп отказался участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Об этом президент США написал в своем Twitter, передает ТАСС. 

«Всем, кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января», – говорится в опубликованном сообщении. 

При этом, согласно источникам агентства Reuters, действующий глава государства намерен до церемонии отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. 

Напомним, 3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы, по итогам которых победу одержал экс-вице-президент США демократ Джо Байден. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

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Действующий президент США Дональд Трамп отказался участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Об этом президент США...
 
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