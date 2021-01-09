«Лучшее место для парковки - тротуар». Свежие герои-водители «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

На «Доске позора» все те же: любители парковаться на зеленой зоне и тротуарах, перекрыв проход пешеходам. Посмотрите на них, а узнаете на фото автомобили своих знакомых — пристыдите их за нарушение закона и безобразное поведение.

Минск, улица Янки Мавра, 29. Вот вам очередной любитель парковаться на зеленой зоне. Странно, что он так поставил машину именно так, ведь места вполне хватало, чтобы припарковаться вдоль бордюра.





Снова столица, улица Романовская Слобода, 8. А вот любитель парковаться на тротуарах. Только нам кажется, часто водители солидных машин — это этакие уверенные смельчаки, которым закон не писан?





Минск, Серебрянка, улица Малинина, 30. Читатель сообщил, что водитель этого авто регулярно ставит машину на тротуаре. А сейчас он чуть не в подъезд въехал.





Минск, 3-й переулок Зубачева, 7. Один из любителей заехать на траву всеми колесами. А рядом — платный паркинг. Может денег хватило только на бензин?





И опять столица, улица Калиновского, 80. Машина припаркована на тротуарной дорожке, людям придется ее обходить по обледеневшей земле.





Этот VW зафиксировали на улице Богомолова, 7 стоянка возле стадиона, однако читатель забыл сообщить, в каком городе увидел нарушителя, который «залез» на газон. Ну да номер виден хорошо, «героя» опознают.





Наш читатель уверяет, что в Минске на улице Гинтовта, 14 легковушка летела метров 150 по тротуару прямо от перехода, после чего припарковалась недалеко от входа в банк.





В Минске, на проспекте Победителей, 65, паркинг ТЦ «Замок». Довольно часто там можно увидеть нарушителей правил парковки. Вот какой-то красавчик припарковался сразу на двух местах для инвалидов.





Столица, улица Горецкого, 3. Парковка «короля» тротуара, пешеходы должны его обходить стороной.





«Доска позора» — это сервис, который позволяет небезразличным гражданам выставить на суд общественности нарушителей ПДД, паркующих свои машины в неположенных местах. Дорогие читатели, присылайте нам фото «паркунов» и подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя.

Напомним, факты нарушений ПДД водителями с «Доски позора» регистрируются в ГАИ, по ним будут проводить проверку. За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 29 рублей).