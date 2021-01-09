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Жители Масюковщины вышли на акцию в поддержку медиков
Источник материала: Хартия'97
Жители Масюковщины вышли на акцию в поддержку медиков
Утро начинается с позитива.
В минской Масюковщине прошла акция в поддержку белорусских медиков.
«Начнем наше утро с позитива: невероятные Жители Масюковщины высказывают теплые и воодушевляющие слова благодарности и поддержки медикам из РНПЦ ТО», — сообщает телеграм-канал
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