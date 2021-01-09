|
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Источник материала: Хартия'97
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Решение было принято после тщательного рассмотрения недавних твитов политика.
Администрация социальной сети
Об этом сказано в ее заявлении.
В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.
Там отметили, что аккаунт Трампа заморозили на постоянной основе "из-за опасности нового подстрекательства к насилию".
6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов.
К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.
В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.
7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение было принято после тщательного рассмотрения недавних твитов политика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)