Источник материала: Хартия'97

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа 9.01.2021, 8:06

Решение было принято после тщательного рассмотрения недавних твитов политика.

Администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом сказано в ее заявлении.

В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.





Там отметили, что аккаунт Трампа заморозили на постоянной основе "из-за опасности нового подстрекательства к насилию".

6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов.

К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

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