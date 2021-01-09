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Финляндия поддерживает новые санкции в отношении режима Лукашенко

09.01.2021 08:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация в Беларуси стала одной из тем прошедших 8 января онлайн-переговоров премьер-министров Литвы Ингриды Шимоните и Финляндии Санны Марин (на фото), сообщили пресс-службы правительств двух стран.

Финляндия поддерживает новые санкции в отношении режима Лукашенко

«Стороны подчеркнули важность поддержки демократических устремлений белорусского народа», — отмечается в сообщении пресс-службы литовского кабинета.

Глава правительства Финляндии поблагодарила Литву за ее «лидерство в защите демократии и поддержке народа Беларуси». Подчеркнута «важность санкций в отношении режима».

Кроме того, состоялся обмен мнениями о «небезопасной атомной станции в Островце».

Как сообщалось, 8 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом.

Тихановская поблагодарила Литву за обширную помощь Беларуси и выразила надежду, что новая администрация продолжит работать в том же направлении.

Ландсбергис подчеркнул важность освобождения политических заключенных и поддержал свободные и честные выборы, которые должны пройти в Беларуси как можно скорее.

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Ситуация в Беларуси стала одной из тем прошедших 8 января онлайн-переговоров премьер-министров Литвы Ингриды Шимоните и Финляндии Санны Марин (на фото), сообщили...
 
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