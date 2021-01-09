10 старых фильмов о женщинах, опередивших свое время

Источник материала: Tut.by

«Унесенные ветром», «Римские каникулы», «Комиссар» — эти культовые фильмы объединяет одно: сильные женские персонажи. К новогодним праздникам Forbes Woman сделали подборку лучших старых фильмов, героини которых опередили свое время.

Кажется, женские киноперсонажи только недавно начали переходить из разряда подружек Джеймса Бонда в разряд супергероинь. Но фильмы о сильных и талантливых женщинах были всегда.

«Маленькие женщины», 1933 год

Режиссер Джордж Кьюкор





Несмотря на то, что в 2019 году зрителей по всему миру впечатлил фильм Греты Гервиг, первая экранизация классического романа Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины» была сделана еще в 1933 году. В картине, которая завоевала Золотую медаль Венецианского кинофестиваля, премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и премию Национального совета кинокритиков США, став абсолютной классикой, блистают Кэтрин Хепберн и Джоанн Беннетт. Перед нами разворачивается история взросления четырех сестер — Джо, Эмми, Бет и Мэг. Все они талантливы, по-своему одарены, любят друг друга и свою семью и ждут отца с полей Гражданской войны.

Главная героиня, Джо в исполнении Хепберн — сорванец в юбке: она лазает по деревьям, катается на коньках, если нужно, может и подраться. Ограничения, стандартные для женщины XIX века, к ней будто не относятся: замужество и традиционные «женские» интересы — не для нее. Джо мечтает стать писательницей, но на этом тернистом пути ее ждет разбитое сердце и обманутые надежды окружающих.

«Унесенные ветром», 1939

Режиссер Виктор Флеминг





Этим летом фильм «Унесенные ветром» оказался в заголовках новостей, когда стриминговая платформа HBO Max убрала его из своего каталога, а затем пообещала вернуть с предисловием, которое подготовит профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт. Описание исторического контекста позволит лучше понять поведение и характеры некоторых персонажей и критически переосмыслит сцены, романтизирующие историю рабовладения. В остальном фильм останется без изменений — в том числе и главная героиня, Скарлетт О’Хара, чей образ воплотила Вивьен Ли.

После выхода фильма его главная героиня стала символом внутренней энергии и стойкости, целеустремленности и изобретательности. Женщины по всему миру делали прически как у Скарлетт, стремились приобрести ее независимую манеру поведения, а попадая в сложную ситуацию, говорили себе: «Я подумаю об этом завтра». И хотя уроженку американского Юга, кокетку и наследницу богатого поместья накануне гражданской войны в США сложно назвать положительной героиней (такова, скорее, Мелани Уилкс — бескорыстно добрая, но уступающая Скарлетт в обаянии), Скарлетт вызывает симпатию тем, что верит в любовь, совершает ошибки и остается предана семье.

Фильм, снятый по роману Маргарет Митчелл, получил десять премий «Оскар». С учетом инфляции он остается самым кассовым за всю историю кинематографа.

«Тень сомнения», 1942

Режиссер Альфред Хичкок





Этот фильм, номинированный на «Оскар» и вошедший в Национальный реестр наиболее значимых фильмов Америки, окрестили «первым бесспорным шедевром» Хичкока. От многих других детективов мастера саспенса его отличает сюжетная деталь: здесь женщина не помогает вести расследование, а сама его ведет. В гости к семье старшеклассницы Шарли, живущей в солнечной Калифорнии, приезжает ее любимый дядюшка. Однако его скрытность и нездоровый интерес к одиноким женщинам быстро вызывают подозрения у юной героини. В это время на Восточном побережье разыскивают маньяка, убившего уже несколько вдов. Благодаря уму, находчивости и храбрости Шарли удается вывести преступника на чистую воду.

«Римские каникулы», 1953

Режиссер Уильям Уайлер





Блестящая по драматургии, режиссуре и актерским работам, эта картина породила волну фильмов и сериалов о мятежных принцессах — из недавнего можно вспомнить четвертый сезон «Короны».

Анна, наследница одной из европейских монархий, путешествует по миру с дипломатической миссией и на несколько дней останавливается в Риме. Уставшая от придворного этикета и церемониала принцесса сбегает в город, чтобы хоть немного побыть обычным человеком. При весьма деликатных обстоятельствах она знакомится с репортером новостного агентства American News Service Джо Брэдли, который преследует собственные цели. В конце концов между любовью и долгом Анна выберет долг, но теперь она уже не будет марионеткой в руках окружающей ее свиты.

За эту роль 23-летняя Одри Хэпберн получила «Оскар», начав головокружительную мировую карьеру.

«Сорок первый», 1956

Режиссер Григорий Чухрай





Марютка (Изольда Извицкая) — лучший стрелок отряда красноармейцев, на ее счету 40 убитых белых. У побережья Аральского моря ее отряд вместе с пленным поручиком-белогвардейцем Вадимом Говоруха-Отроком (Олег Стриженов) попадает в шторм; Марютка и Говоруха-Отрок попадают на остров, где вынуждены поселиться в хижине рыбака. Постепенно они сближаются и влюбляются друг в друга. Но Марютка помнит приказ: не отдавать пленного живым.

Фильм, основанный на одноименной повести Бориса Лавренёва, получил Специальный приз жюри «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтику» на Каннском кинофестивале в 1957 году.

«Девчата», 1962

Режиссер Юрий Чулюкин





Бойкая 18-летняя выпускница кулинарного училища Тося Кислицына приезжает по распределению из Симферополя в уральский леспромхоз. Выросшая в детдоме Тося наивна и принципиальна в своих взглядах на жизнь, она не ожидает от других предательства или обмана, не понимает мотивов людей, которые совершают злые или бессовестные поступки. Казалось бы, такого человека ничего не стоит обмануть, и местный ловелас Илья Ковригин спорит на шапку, что влюбит в себя Тосю за неделю, но в итоге влюбляется сам.

Вышедшая на экраны в начале 60-х годов картина «Девчата» — яркое «оттепельное» кино с вниманием к чувствам персонажей (что роднит этот период советского кинематографа с эпохой итальянского неореализма). В фильме представлена целая галерея женских характеров, по-разному ведущих себя в ситуации, когда «на десять девчонок по статистике девять ребят».

«Комиссар», 1967

Режиссер Александр Аскольдов





Картина трагической судьбы, 20 лет пролежавшая на полке, стала первым и единственным художественным фильмом Александра Аскольдова. По одной из версий, когда все негативы картины было приказано смыть, ее спас режиссер Сергей Герасимов: когда он умер, в его сейфе нашли партбилет и негатив опальной картины.

Поставленный по произведению Василия Гроссмана «В городе Бердичеве» фильм рассказывает историю комиссара Красной армии Клавдии Вавиловой (Нонна Мордюкова). На войне — не до сантиментов, и Вавилова воспитала в себе жесткость и преданность делу, не давая волю эмоциям и чувствам. Неожиданная беременность ужасает героиню, которая принимает решение покинуть полк на короткое время и находит кров в ближайшей деревне у бедного еврея-жестянщика Ефима Магазанника, отца шести детей. Бескомпромиссность Клавдии сталкивается с философской мечтательностью Ефима, заставляя героиню иначе взглянуть на многие вещи. Но в финале она догоняет свой полк, потому что только так сможет завоевать мир — в том числе для своего ребенка.

«Замужество Марии Браун», 1978

Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер





Сначала Мария ждет мужа с войны, а когда он возвращается и берет на себя вину за совершенное ею преступление, — из тюрьмы. Она берет жизнь в свои руки, строит карьеру, но спустя годы ожидания узнает о предательстве мужа. Пожалуй, один из самых успешных у зрителей фильмов классика немецкого кинематографа, принесший ему — довольно поздно — мировую известность. И еще один образ женщины, которая обрела силу перед лицом войны.

«Тельма и Луиза», 1991

Режиссер Ридли Скотт





Лауреат премии «Оскар» за лучший сценарий — один из немногих фильмов в жанре роуд-муви, где главными героинями стали женщины. Сразу после замужества Тельма осознает, что место мужа на диване перед телевизором, а ее — у раковины с грязной посудой, Луиза же вынуждена работать официанткой в придорожном кафе в то время, как ее незадачливый бойфренд-музыкант разъезжает по округе с гастролями. Решив изменить свою жизнь и хоть на время оставить надоевший город и невнимательных мужчин, две женщины отправиться в путешествие. Но столкнувшись с насилием и дав ему решительный отпор, они оказываются в бегах, а их путешествие превращается в погоню.

«Эрин Брокович», 2000

Режиссер Стивен Содерберг





Фильм, основанный на реальной истории юриста и экоактивистки Эрин Брокович, принес Джулии Робертс «Оскар» и «Золотой глобус».

Дважды разведенная женщина с тремя детьми устраивается на работу к знакомому юристу и берется вести дело без гонорара. Она выясняет, что компания, скупающая дома у местных жителей, отравляет окружающую среду хромом, что приводит к заражению водоемов и росту заболеваемости раком. Брокович инициирует судебные разбирательства, благодаря которым десятки людей получают компенсации от корпорации, нарушившей их права.

Сегодня настоящей Эрин Брокович 60 лет, она возглавляет компанию Brockovich Research & Consulting. Не имея высшего юридического образования, она стала почетным доктором нескольких американских университетов и до сих пор вызывает восхищение современников.