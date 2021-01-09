Выбираем недорогой полноприводный автомобиль (не кроссовер)

Источник материала: Onliner

Владельцы полноприводных автомобилей ликуют в такие дни, как вчера и сегодня. Ведь по снежной каше ездить на AWD-моделях — сплошное удовольствие. Даже если мы говорим не про кроссоверы, а про обычные легковые машины. К сожалению, полноприводных седанов, хетчбэков и универсалов в доступных сегментах почти нет. Зато есть наша «Автобарахолка», где можно найти даже полноприводный Passat B3. Как вы уже догадались, в сегодняшней подборке — недорогие полноприводные автомобили из прошлого. Никаких кроссоверов и внедорожников.

Audi 80

Компания Audi одной из первых начала массово ставить полный привод на свои легковушки, когда модой на кроссоверы еще и не пахло. Задолго до выхода в Ингольштадте первого SUV здесь выпустили массу Quattro-моделей, в которых двигатель вращал обе оси. Для «гражданских» Audi 80 B3 предлагалась широкая линейка моторов объемом от 1,6 до 2 литров. Полный привод был доступен для версий с бензиновыми агрегатами 1,8 и 2,0.

На «Автобарахолке» всего за $1,5 тыс. по курсу продается 1,8-литровая «бочка» с трансмиссией Quattro. На машину установлена механическая коробка передач, а пробег 34-летнего седана (согласно данным в объявлении) составляет 200 тыс. км. Автомобиль бордового цвета, с 14-дюймовыми колесами, сигнализацией и люком. Зимой на такой «Аудюхе» намного проще выехать со двора, чем на моноприводном варианте модели.

BMW 5-Series

Вот еще одна премиум-модель — BMW 5-Series. Универсал бизнес-класса в кузове Е34 продается почти за $4 тыс. в эквиваленте. Машина 1993 года выпуска с пробегом 366 тыс. км. Подавляющее большинство Е34 на нашем рынке — с приводом на заднюю ось. Полный привод тогда ставился только на 2,5-литровые бензиновые версии. На данный экземпляр еще установлено итальянское газовое оборудование. Продавец уверяет, что работает все как часы.

В объявлении указано, что на эту BMW поставлены новые шины и аккумулятор. Полный привод функционирует. Автомобиль синего цвета и, судя по фотографиям, достаточно ухожен. Кузов для своих лет в нормальном состоянии. Имеются литые диски. Конечно, цена немножко кусается, но, можно сказать, перед нами своего рода эксклюзив. Не каждый день встретишь Е34 с приводом на обе оси.

Mazda6

Единственное поколение Mazda6 MPS выпускалось непродолжительное время: с 2005 по 2008 год. Машина оснащалась 2,3-литровым турбомотором на 260 л. с. и исключительно механической коробкой передач. На переднем приводе реализовать потенциал агрегата было бы сложно, поэтому японцы поставили на эту «шестерку» полный привод. Обычных (не MPS) Mazda6 с полным приводом не было. Достаточно редкий автомобиль продается за $5,4 тыс. по курсу.

На машину установлен спортивный выхлоп и новая магнитола с AUX и флешками. Аудиосистема здесь от фирмы BOSE. Автомобиль 2005 года выпуска с пробегом 227 тыс. км. Конечно, MPS — это аппарат для тех, кто знает, что это за машина. Подойдет как альтернатива Subaru. До сотни такой седан разгоняется за 6,6 секунды. Намного быстрее, чем бóльшая часть новых моделей на нашем рынке.

Mitsubishi Space Runner

Вообще Space Runner — это не тот автомобиль, который ожидаешь увидеть на линии старта соревнований по драгу. Обычный дедовский компактвэн. Но данный экземпляр задаст жару иной «заряженной» BMW. Продавец уверяет, что на этот Space Runner первого поколения установлен 2,4-литровый турбомотор мощностью 260 л. с. Крутящий момент — 460 Н·м. До сотни машина разгоняется за 5,5 секунды!

«Продажа только с переоформлением», — написано в объявлении. С конвейера данный Space Runner сошел в 1998 году, но, конечно, не в таком виде. Заявленный пробег — 400 тыс. км. Сегодня это настоящий волк в овечьей шкуре. Можно тягаться даже с легендарными Evo, которые стоят заметно дороже.

Subaru Impreza WRX STI

За $4,4 тыс. по курсу в Минске продается Subaru Impreza WRX STI. Автомобиль в представлении не нуждается. Эта легендарная модель отлично показала себя в ралли. С постоянным полным приводом на борту она способна подарить незабываемые ощущения от езды по снегу. Каждому автолюбителю следует хотя бы один раз в жизни прокатиться на подобной машине!

Автомобиль 1994 года выпуска с пробегом 400 тыс. км. Это первое поколение данной модели. Под капотом — 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 250 л. с. Продавец уверяет, что двигатель и коробка в порядке. Кузов тоже в нормальном состоянии и в «правильном» цвете. Ему бы еще золотистые колесные диски...

Volkswagen Passat B3

Вишенка на торте — полноприводный Volkswagen Passat B3 в кузове универсал белого цвета. Да, бывали «бэ-третьи» и с приводом на две оси: AWD был доступен только для моторов 1,8 и 2,0. С приводом Syncro были еще и «Гольфы» второго поколения (парочка даже продается на нашем сайте).

Данный экземпляр покинул завод в 1991 году. За 30 лет машина намотала 123 765 км. Не так уж и много. Продается Passat за $1,3 тыс. в эквиваленте. На автомобиль установлены кондиционер и современная магнитола. Коробка передач — механическая. Встретить такую же машину на дороге будет непросто.