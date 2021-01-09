«Рвать с места в карьер — первая ошибка». Как вернуться к тренировкам после долгого перерыва без вреда здоровью

Источник материала: Onliner Вроде бы не самая сложная задача, но, как всегда, есть нюансы. Спорт (пусть даже ни к чему не обязывающая физкультура) требует подготовки и уважения к процессу. Если вы решились, это уже хорошо. Дальше, правда, будет сложнее. Потребуется собраться и приволочь свое нагруженное салатами и ленью тело в зал. Бомбить со старта во всю мощь не выйдет. Нет, выйдет, но последствия гарантированно будут так себе. Если только вы не резвый ученик СДЮШОР. Им нагрузки традиционно даются проще. Пока хмель праздников окончательно не растворился, заглядываем в скорое будущее и консультируемся у тренера и диетолога по заданной теме.

«Общество до сих пор грезит супербыстрыми результатами»

Сперва мы обратились за комментарием к фитнес-тренеру. Арман-Маршалл Силла рассказывает, как не переусердствовать.

Перво-наперво важно узнать, какой у человека есть опыт. В идеальной ситуации этим занимается тренер. Он же производит фитнес-тестирование и смотрит опорно-двигательный аппарат, заодно изучая технику клиента. Исходя из этого и строится программа.

Что такое функциональное тестирование? Это набор несложных упражнений, которые показывают подвижность суставов и состояние организма: лечь на спину, поднять ногу, посмотреть, как работает плечо, и так далее. Процессу предшествуют визуальная диагностика и опрос. Надо быть подготовленным и понимать, какие проблемы могут возникнуть у клиента. На основе полученных сведений подбирается программа.

Сразу уместен разговор про «шкурняк» фитнес-тренеров. Мол, понятное дело, они будут топить за себя. Но зачем, если можно все сделать самому? В общем и целом работа со специалистом, когда у вас нет вообще никакого понятия о предмете, — это просто техника безопасности. Нюансов очень много. Даже по людям с опытом посещения тренажерок зачастую есть вопросики.

«Если у вас все же нет желания или возможности работать с персональным тренером, совет один: не стесняйтесь, когда придете в зал»

Скорее всего, вы найдете своего тренера в «инсте». Это уже сформированная практика. Надо понимать, что выбор огромный. Критерии у него (выбора) простые: если человек доходчиво объясняет свою мысль через блог, скорее всего, в голове у него все структурировано. Плюс в описании профиля или на странице будут сведения про образование, пройденное дополнительное обучение и курсы. Можно делать первые выводы.

Важно: первое бесплатное занятие — хорошая и распространенная опция. Можно сразу понять, есть ли у вас коннект: слышите ли вы и слышат ли вас. Если все классно, резонно начинать. Общение, а вместе с ним и доверие — важный элемент работы в качалке. Тренер — это не строгий физрук, а скорее партнер по бизнесу.

Если у вас все же нет желания или возможности работать с персональным тренером, совет один: не стесняйтесь, когда придете в зал. Такие люди всегда заметны. Они смотрят по сторонам с непонимающим взглядом и в лучшем случае просто стараются повторять увиденное. В хорошем клубе на смене должен быть дежурный тренер — можно всегда обратиться к нему. Вообще же, культура общения в зале предполагает, что тренер, заметив новичка, сам проявит инициативу и последующую заботу.

Еще раз: «инста» может быть приятным бонусом, но ее легко нарисовать. Изучайте, критикуйте, задавайте вопросы. И не забывайте, что сарафанное радио по-прежнему отлично работает. Если клиенты хорошо аттестуют специалиста, есть повод к нему обратиться. Да, существует огромное количество классных тренеров без Instagram.

Еще одна важная вещь: надо быть честным. Все тренеры знают категорию клиентов «я к вам месяц похожу, а после буду сам». Да, они финансово менее выгодны, но давно стали привычной историей. Стоит сразу заявить о подобном намерении. Потому как грамотный специалист строит программу, исходя из запроса.

«За две недели до Нового года люди начинают резко валить в зал. Что они хотят сделать, непонятно»

Если вы пришли худеть к весне, составляется плавный план на несколько месяцев, гибкая персональная схема. Если вы пришли обучиться всему за 30 дней, тренер концентрируется на вашей технике — это лучшее средство против травм и неприятных ощущений. Работа для специалиста совершенно разная. И да, без базы в тренажерном зале никуда.

Нужно понимать, что такое долгий перерыв. Если вы ходили-ходили в зал до Нового года, а потом утонули в оливье и вернулись, вынырнув из него через три дня, — это коротко. Специалисты, кстати, спокойно относятся к праздникам. Знают, что работы будет по минимуму.

— За две недели до Нового года люди начинают резко валить в зал. Что они хотят сделать, непонятно, — смеется Арман-Маршалл. — Время после нынешних праздников — крайне удобное для возвращения либо прихода в зал. Сейчас людей относительно немного. Обычно наплыв происходит осенью, после отпуска, когда дети пошли в школу, и весной (конкретно в марте): люди начинают готовить свое тело к пляжному сезону. Плюс надо учитывать последствия пандемии. Очереди на тренажеры теперь встречаются намного реже, чем год назад.

Кстати, да. Пандемия изменила индустрию. Все залы (говорим снова-таки про то, как быть должно) щедры на антисептики и проводят дезинфекцию помещений и станков. При этом Силла отмечает, что нынешний страх заболеть не сравним с весенним: тогда опасения были куда более существенными. Сейчас же наблюдается или расслабление, или принятие. В любом случае аншлагом в залах оно не оборачивается. Можно спокойно заниматься.

Если нет, то существует онлайн, которым в 2020-м овладели более-менее все предприимчивые тренеры. Вы дома, вы в безопасности, вы качаетесь. Правда, для дистанционной работы требуется хотя бы базовая обученность человека технике выполнения упражнений.

— Я бы еще поговорил о вещах, которые делать точно не стоит.

Во-первых, рвать с места в карьер. На старте у всех огромнейший энтузиазм: «Сейчас буду бомбить!» Типичная ошибка. Да, скоро все начнет болеть. Ощущения неприятные. В большинстве случаев люди сразу заканчивают, столкнувшись с первыми трудностями. Неделю-две организм нужно готовить, предоставляя нагрузку в половину максимума. С непривычки болезненные ощущения будут, но не такие радикальные, как если броситься в омут с головой.

Во-вторых, не бросаться в жесткие диеты. Это заведомо проигрышный путь. Все мы помним, что питание в плане обретения формы намного важнее тренажерки. Но не надо себя мучить. Месяц-два — срыв. Это закон жизни. Общество до сих пор грезит супербыстрыми результатами. Но многие забывают, что ЗОЖ — это здоровый образ жизни. Ключевое здесь — образ жизни. Не здоровый период жизни. То есть обретение здоровых привычек — смысл в этом.

«Для старта оптимально будет начать с 2—3 тренировок в неделю»

Тренер, врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова подходит к вопросу с более научной точки зрения, рассуждая о тренировках после длительного перерыва. Док добавляет, что эта информация будет актуальна для тех, кто собирается пойти в зал в зрелом возрасте (а последний раз спорт был только в школе).

Алгоритм действий следующий.

В некоторых спортивных клубах есть такая услуга, как фитнес-тестирование. Фитнес-тестирование в идеале проводит врач. В процессе тестирования специалист подробно расспрашивает вас о наличии каких-либо хронических заболеваний, предыдущем опыте спортивных занятий, уточняет цели, которые вы перед собой ставите, либо помогает поставить реальные, достижимые ориентиры.

Также во время такой консультации обычно проводится первичная оценка вашей физической формы: измеряются рост, вес, окружность талии, рассчитывается индекс массы тела, определяется артериальное давление. В некоторых клубах можно выполнить исследование под названием биоимпедансометрия (если по-простому, измерение состава тела). Данное исследование позволяет оценить соотношение жировой и мышечной ткани в вашем теле и количество жидкости, а также рассчитать величину основного обмена — то количество калорий, которое необходимо вашему организму в состоянии покоя.

«Переходя непосредственно к тренировкам, важно плавно входить в тренировочный процесс»

В некоторых спортивных клубах также проводится электрокардиография (ЭКГ). Очень жирный вариант.

— Людям старше 50 лет я бы рекомендовала перед началом занятий выполнить велоэргометрию. Это исследование помогает оценить работу сердца во время физической нагрузки. Что касается лабораторной диагностики, я бы рекомендовала сдать такие базовые анализы, как:

общий анализ крови (оценив его, врач фитнес-центра сможет исключить анемию — снижение гемоглобина и эритроцитов, а также изменения, характерные для целого ряда инфекционных и воспалительных заболеваний);

общий анализ мочи (для исключения патологии почек и других патологических состояний);

биохимический анализ крови (позволяет оценить работу печени, почек, уровень глюкозы в крови, а также показателей холестерина).

После сбора анамнеза (подробной беседы) и оценки данных лабораторных и инструментальных методов исследования врач фитнес-клуба поможет выбрать наиболее подходящие для вас виды физической активности, а также отметит, какие нагрузки вам противопоказаны.

Переходя непосредственно к тренировкам, важно плавно входить в тренировочный процесс.

— Для старта оптимально будет начать с 2—3 тренировок в неделю продолжительностью 45—60 минут. Важно делать разминку, например ходить 10 минут на беговой дорожке или крутить педали на велотренажере. Не следует сразу выполнять интенсивные тренировки. Вполне достаточно нагрузки, которая позволит вам находиться в пульсовой зоне средней интенсивности (60—70% от максимальной частоты сердечных сокращений). Максимальная частота сердечных сокращений рассчитывается по формуле 220 − возраст. Например, если вам 50 лет, максимальная ЧСС составит 220 − 50 = 170 ударов в минуту. 60% от 170 — это 102, 70% — 119.

То есть для человека 50 лет пульсовая зона средней интенсивности будет соответствовать пульсу в среднем 100—120 ударов в минуту. Чтобы отслеживать пульс во время тренировки, очень удобно пользоваться фитнес-часами.

В общем, берегите себя. Спорт должен делать вашу жизнь лучше, а не наоборот.