Twitter окончательно заблокировал аккаунт Трампа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. С субботы 9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа. По заявлению социальной сети, аккаунт действующего президента @realDonaldTrump заморожен на постоянной основе из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

После сообщения о блокировке личного аккаунта Трамп написал в официальном президентском аккаунте @POTUS, что "Twitter не заставит его замолчать", однако и эта возможность публиковать посты также была ограничена. Официально аккаунт главы Белого дома будет принадлежать Трампу до 20 января, а после перейдет новому президенту США Джо Байдену.

Также руководство Twitter обещает заблокировать любого пользователя, который предоставить Трампу возможность публикаций.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации нового президента США Джо Байдена, церемония должна пройти 20 января.

В свою очередь Байден обвинил Трампа в "сознательном поощрении" беспорядков в Вашингтоне, заявив, что действующий глава Белого дома не способен исполнять свои обязанности.

Напомним, 6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьских выборов и победу демократа Джо Байдена, закончился штурмом Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

После случившегося были заблокированы также аккаунты Трампа в Facebook, он сам по-прежнему не признает поражение на выборах, но уже пообещал мирно передать власть Байдену.

Читайте также: