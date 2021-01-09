Литва попросила помощи у США в связи с БелАЭС

Новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудил тему белорусской АЭС.





Глава внешнеполитического ведомства Литвы подчеркнул значимость США в международном партнерстве своего государства.

Он поблагодарил Вашингтон, за «внимание к региону» и выразил надежду, что с приходом к власти новой администрации оно «не ослабнет и что в дальнейшем мы будет действовать сообща в деле обеспечения наших общих интересов в регионе».

Ландсбергис также попросил помощи США в связи с Белорусской АЭС (БелАЭС) и заверил, что правительство Литвы прикладывает все усилия к тому, чтобы электроэнергия с этой станции не попадала на рынок Литвы, пишет «Обзор» .

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

.