|
Литва попросила помощи у США в связи с БелАЭС
Источник материала: Навiны
Новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудил тему белорусской АЭС.
Глава внешнеполитического ведомства Литвы подчеркнул значимость США в международном партнерстве своего государства.
Он поблагодарил Вашингтон, за «внимание к региону» и выразил надежду, что с приходом к власти новой администрации оно «не ослабнет и что в дальнейшем мы будет действовать сообща в деле обеспечения наших общих интересов в регионе».
Ландсбергис также попросил помощи США в связи с Белорусской АЭС (БелАЭС) и заверил, что правительство Литвы прикладывает все усилия к тому, чтобы электроэнергия с этой станции не попадала на рынок Литвы, пишет
Читайте также:
Только самые важные новости в наших каналах в
.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудил тему белорусской АЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)