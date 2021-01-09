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Более холодная часть циклона накроет Беларусь
Источник материала: Навiны
В субботу, 9 января, скажется влияние тыловой, более холодной части циклона.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед.
Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Погода в регионах:
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В субботу, 9 января, скажется влияние тыловой, более холодной части циклона.
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