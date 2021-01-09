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Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
09.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«В связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию».
Личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию.
Об этом говорится в сообщении в блоге компании, опубликованном вечером 8 января 2021 года по вашингтонскому времени.
В пресс-релизе подробно разбирается текст двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки 6 января из-за беспорядков в Вашингтоне, и причины, по которой компания считает их призывами к насилию.
Например, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена, Twitter счел возможным намеком на «безопасность» нападения на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.
В пресс-релизе Twitter также сообщается, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2020 года.
Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon — в том числе адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, пишет
6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса должны были утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден.
Работа парламента была прервана на несколько часов.
Фото AFP
Конгресс все же утвердил итоги выборов. Трамп
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«В связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию».
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