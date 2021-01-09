Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Источник материала: Салiдарнасць

«В связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

Личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию.

Об этом говорится в сообщении в блоге компании, опубликованном вечером 8 января 2021 года по вашингтонскому времени.

В пресс-релизе подробно разбирается текст двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки 6 января из-за беспорядков в Вашингтоне, и причины, по которой компания считает их призывами к насилию.

Например, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена, Twitter счел возможным намеком на «безопасность» нападения на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.

В пресс-релизе Twitter также сообщается, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2020 года.

Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon — в том числе адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, пишет Медуза .

6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса должны были утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден.

Работа парламента была прервана на несколько часов. В ходе штурма погибли четыре человека. После этого Facebook и Instagram заблокировал Трампа на 24 часа, а Twitter — на 12 часов.





Фото AFP

Конгресс все же утвердил итоги выборов. Трамп заявлял , что передаст полномочия Байдену 20 января 2021 года, но по-прежнему не признает итогов выборов и не явится на инаугурацию нового президента.

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