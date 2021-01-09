Что стоит знать о браке до того, как в него вступить

Источник материала: Tut.by

Отношения опутаны множеством мифов, искажений и ошибочных установок. Вот пять вещей об отношениях в браке, о которых стоит иметь представление до того, как связать себя официальным документом.



Joanna Nix-Walkup, unsplash.com

1. Безусловной любви не существует

Даже если все ваши любимые книжки, фильмы и инстаграм-гуру говорят обратное. Дело в том, что партнер — не ваш ребенок. Он отдельный взрослый человек, с которым вы решили провести жизнь вместе, но в ваших отношениях все всегда может измениться. Никто не гарантирует вечной и безусловной любви в браке, но вы можете быть счастливой парой, даже если у вас бывают такие периоды, когда любовь не бьет ключом. И именно готовность переживать непростые времена вместе будет говорить о вашей любви и привязанности больше, чем все остальное.

2. Первые годы после рождения ребенка — самые тяжелые. И важно не дать этому периоду стать образцом на будущее

Дети — это радость и счастье. А еще это бессонные ночи, болезни, стресс и полное изменение уклада жизни пары. С появлением ребенка в вашей паре изменится все и даже старые способы разрешения противоречий или конфликтов больше не будут работать. Важно не копить раздражение, разговаривать, обозначать свои чувства и состояния, а еще уметь просить о помощи и принимать ее. И помнить, что этот период закончится, а вы друг у друга останетесь.

3. Секс не всегда будет вашим приоритетом

Да, рано или поздно в вашей паре настанет время, когда ваши либидо пойдут разными дорогами. Кто-то будет сильнее уставать, у кого-то в вашей паре могут случиться тяжелые времена на работе, кому-то неизбежно начнет хотеться меньше секса. Не важно, в какой роли окажетесь вы сами, важно, что это будет вашей общей проблемой и ее нужно будет вместе решать. Вам нужно будет по-другому выстраивать вашу близость, культивировать теплоту в отношениях и узнавать друг друга заново.



Esther Ann, unsplash.com

4. Не превращайтесь в человека, который не готов работать над отношениями

Если в отношениях что-то идет не так — работать над этим всегда должны двое. Если только кто-то один из пары будет убиваться на почве психотерапии, книжек об отношениях и попыток изменить себя, если второй партнер не делает ничего — это не поможет. Но даже если вы работаете над проблемой вдвоем, кому-то одному всегда будет нужно больше времени, а кому-то нужно будет ждать. В какие-то периоды больше будет вкладываться кто-то один, в какие-то — другой. Главное, чтобы в итоге вы оба затрачивали одинаковы усилия. Это не та лодка, на которой можно грести в одиночку.

5. Никогда не спорьте, кто больше вкладывается в брак

Даже если вам кажется, что вы делаете очень много — поверьте, есть куча вещей, которые делает ваш партнер или партнерша, и этих вещей вы просто не замечаете. Поэтому не стоит даже начинать подсчитывать. Можно и нужно делать обязанности, можно и нужно заботиться и растить детей вместе, можно и нужно поддерживать друг друга в сложные времена и «перехватывать» часть работы партнера в те периоды, когда он или она не справляется.

Будьте благодарными. Говорите спасибо за кофе, за хороший вечер, за мелочи, которые делают вашу жизнь с этим человеком по-настоящему вашей.