8 советов, как справиться с послепраздничной хандрой

Источник материала: Tut.by

Специалисты много говорят о повышенной опасности стрессов и даже депрессий в последние дни декабря, но куда меньше предупреждают о тех же опасностях после новогодних праздников. А между тем в первые дни после каникул или больших выходных мы все в зоне риска: резкая смена режима, увеличение нагрузки и недостаток солнечного света могут спровоцировать настоящее аффективное расстройство. Ресурс " Домашний очаг " подготовил несколько советов, которые помогут втянуться в привычный режим и работу и не впасть в стресс или хандру.



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Не ленитесь заниматься физкультурой

Физические упражнения — самый простой способ поднять настроение. Вам даже нет необходимости идти в тренажерный зал: утренняя зарядка, или пятиминутная гимнастика в середине рабочего дня, или бодрая прогулка в обеденный перерыв или после работы разгонят сплин и поднимут ваше настроение до небес.

Ставьте перед собой реалистичные цели

Когда мы составляем план на будущий год и даем себе новогодние обещания, мы нередко ставим перед собой почти невыполнимые цели. Они кажутся очень привлекательными, пока мы отдыхаем, но немедленно превращаются в злобных маленьких монстров, кусающих нас каждую свободную минуту. Чтобы этого избежать, пересмотрите свои задача и сделайте их более реалистичными.

Решили выучить новый иностранный язык или подтянуть наконец тот, который учите уже пятый год? Отлично, но переформулируйте задачу, приняв решение посвящать языку ежедневно 10 минут. Это совсем не трудно, а результат, в который за 366 дней сложатся эти 10 минут, будет просто ошеломляющим. То же касается решения заняться спортом, перейти на правильное питание или проводить больше времени с близкими: начните с 10 минут, но ежедневно — сами удивитесь, насколько это может быть эффективно.

Начните планировать отпуск

Психологи говорят: даже предвкушение каникул уже действует благотворно на нашу психику и снижает уровень стресса. Зима — самое лучшее время, чтобы как следует подумать о летнем отпуске. Мечтайте, планируйте, готовьтесь — и за приготовлениями к летнему отдыху зимняя нагрузка будет восприниматься куда легче.

Запланируйте встречу с друзьями

Да, каникулы уже прошли, всех нас догнали будни и проблемы взрослой жизни, в которой вечно не хватает времени. Но именно сейчас нам как никогда нужны положительные эмоции, которые дарит общение с нашими друзьями. Так что непременно соберитесь с близкими людьми — ради общения на свежем воздухе и обмена положительными эмоциями. Нам всем это очень нужно.



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Составьте список хороших событий

Наверняка первая декада наступившего года уже принесла что-то хорошее: от приятных подарков и ленивых выходных дней до приятных сюрпризов, которые вы или ваши близкие устраивали друг другу. А может быть, вы успели посмотреть новый классный сериал, прочитать отличную книгу или открыть для себя новый вид спорта? Составьте список всего хорошего, что случилось с вами в новом году — и постарайтесь не упустить ни одной мелочи.

Расслабьтесь

Первые дни после отдыха обычно требуют быстрой работы и напряженного графика — и потому особенно важно найти возможность хоть иногда замедляться. Если вы как раз планировали начать заниматься йогой или медитациями, то сейчас — самое подходящее время.

Ешьте больше продуктов с пробиотиками

Активная работа нашего кишечника и наше настроение связаны: чем лучше чувствуют себя полезные бактерии, живущие в пищеварительном тракте, тем больше у нас энергии и лучше настроение. А чтобы поддержать свой кишечник после новогодних застолий, стоит есть побольше продуктов, содержащих пробиотики: йогурты, кефир, квашеную капусту и бобовые.

…и витамином D

Этот «солнечный» витамин влияет не только на обмен веществ и помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови и здоровую иммунную систему — он еще и повышает наш уровень энергии. Жирная рыба, оливковое масло, яйца, печень трески и другие продукты, богатые этим витамином, зимой стоит есть каждый день — и будете чувствовать себя просто замечательно.