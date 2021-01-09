Источник материала: Хартия'97

В России лавиной накрыло горнолыжную базу 9.01.2021, 8:27

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Иллюстрационное фото

На данный момент известно о двух погибших.

В районе горнолыжного комплекса в Норильске сошла снежная лавина, она засыпала несколько туристических домов, в одном из которых могли находиться люди. Об этом РБК . сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«Работа осложняется тем, что на севере края достаточно сильный ветер и метель, она продолжается. На месте работает уже больше 200 человек», — рассказали РБК в пресс-службе.

«Лавина сошла около Норильска, под снегом, предварительно, [находятся] пять человек, включая двоих детей», — сказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, лавина сошла в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» и засыпала пять домов. В них находились люди, их количество уточняется.

Четыре человека спасатели нашли живыми после схода лавины, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». «Нашли семью из четырех человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики», — сказал собеседник «Интерфакса».

Еще два человека сами смогли выбраться из-под снега, по словам источника ТАСС.

На данный момент известно о двоих погибших: под снегом нашли тело 38-летней женщины и 1,5-годовалого ребенка.

Спасатели продолжают поиски. «В результате схода снежной массы под завалом оказалось до шести построек. По предварительным данным, под снежной массой, возможно, находятся люди», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Позже в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РБК, что спасатели нашли молодую женщину, состояние ее здоровья уточняется. Однако впоследствии выяснилось, что спасенным оказался подросток, а не девушка.

«Спасенный — 15-летний подросток. У него множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии», — сказал глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, у подростка множественные переломы и обширное обморожение, пострадавший находится в шоковом состоянии.

По словам источника ТАСС, в районе горнолыжного комплекса существует угроза повторного схода лавины. «Принимаются все меры безопасности», — добавил он.

Лавина накрыла территорию площадью 300 кв. м, сообщил председатель правления компании, управляющей базой, Игорь Шаталов, передает ТАСС. «Три метра насыпало снега. Мы не знаем, сколько людей [находятся под снегом]. Зона поражения — 300 кв. м», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в управление ГО и ЧС города Норильска.

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