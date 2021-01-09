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Финляндия поддерживает новые санкции против режима Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Финляндия поддерживает новые санкции против режима Лукашенко
Главы правительств Литвы и Финляндии провели переговоры на эту тему.
Ситуация в Беларуси стала одной из тем прошедших 8 января онлайн-переговоров премьер-министров Литвы Ингриды Шимоните и Финляндии Санны Марин, сообщили
«Стороны подчеркнули важность поддержки демократических устремлений белорусского народа», — отмечается в сообщении пресс-службы литовского кабинета.
Глава правительства Финляндии поблагодарила Литву за ее «лидерство в защите демократии и поддержке народа Беларуси». Подчеркнута «важность санкций в отношении режима».
Кроме того, состоялся обмен мнениями о «небезопасной атомной станции в Островце».
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Главы правительств Литвы и Финляндии провели переговоры на эту тему.
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