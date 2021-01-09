В центральном регионе Японии введен режим чрезвычайного положения

Источник материала: ОНТ

В префектуре Гифу в центральной части Японии введен режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа зараженных COVID-19, пишет mk.ru.

Власти префектуры попросили местных жителей не покидать дома без острой необходимости и призвали владельцев баров, ресторанов и кафе сократить время работы заведений для предотвращения инфицирования.

7 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио до 7 февраля. Аналогичный режим самостоятельно ввела префектура Миядзаки на юго-западе страны до 22 января включительно.

Фото: chrontime.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram