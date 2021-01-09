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В центральном регионе Японии введен режим чрезвычайного положения
Источник материала: ОНТ
В префектуре Гифу в центральной части Японии введен режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа зараженных COVID-19,
Власти префектуры попросили местных жителей не покидать дома без острой необходимости и призвали владельцев баров, ресторанов и кафе сократить время работы заведений для предотвращения инфицирования.
7 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио до 7 февраля. Аналогичный режим самостоятельно ввела префектура Миядзаки на юго-западе страны до 22 января включительно.
Фото: chrontime.com
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В префектуре Гифу в центральной части Японии введен режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа зараженных COVID-19, пишет mk.ru. Власти префектуры...
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