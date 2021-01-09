Новая жертва лавины под Норильском

Источник материала: ОНТ

Спасатели обнаружили тело годовалого ребенка на месте схода лавины в пригороде Норильска, сообщает Интерфакс.

Несколько домиков на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска оказались погребенными под снегом в результате схода лавины. Трагедия произошла вчера.

Ранее в ходе поисково-спасательных работ, из-под завалов был извлечен 15-летний подросток, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Также сотрудниками МЧС России было обнаружено тело женщины.

В данный момент продолжаются поиски возможных пострадавших.

Фото: МЧС России/ РБК

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