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Новая жертва лавины под Норильском
Источник материала: ОНТ
Спасатели обнаружили тело годовалого ребенка на месте схода лавины в пригороде Норильска,
Несколько домиков на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска оказались погребенными под снегом в результате схода лавины. Трагедия произошла вчера.
Ранее в ходе поисково-спасательных работ, из-под завалов был извлечен 15-летний подросток, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Также сотрудниками МЧС России было обнаружено тело женщины.
В данный момент продолжаются поиски возможных пострадавших.
Фото: МЧС России/ РБК
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Спасатели обнаружили тело годовалого ребенка на месте схода лавины в пригороде Норильска, сообщает Интерфакс. Несколько домиков на горнолыжном курорте «Гора...
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