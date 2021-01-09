Халезин: Теперь я могу добавить, что украинские власти предали не только беларусов, но и Литву

пишет директор Беларуского свободного театра Николай Халезин. Украина, единственная из стран-соседей Беларуси, решила покупать электроэнергию у Лукашенко,директор Беларуского свободного театра Николай Халезин.





В ноябре прошлого года экс-глава Службы безопасности Украины нардеп Наливайченко заявил, что деструктивные силы внутри Украины пытаются возобновить импорт электроэнергии из Беларуси, а меньше чем через месяц после его слов, в декабре 2020, Украина сняла запрет на поставки электроэнергии из Беларуси и России.





На этой неделе стало известно, что Украина начала покупать белорусскую энергию.

Поставками занимаются «Донбассэнерго» и «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука. В ближайшее время к ним присоединятся ещё две компании.





Когда несколько месяцев назад я написал о том, что политика Украины является предательской по отношению к Беларуси, меня забанили несколько украинских телеканалов, которые до того времени регулярно приглашали в эфиры. Теперь я могу добавить, что украинские власти предали не только беларусов, но и Литву, под бок которой Лукашенко подложил управляемый ядерный заряд.



