Засилье выходцев из России в руководстве Беларуси - это миф?

К такому выводу приходит автор работы «Внешнеполитические и геополитические настроения среди белорусской политической элиты», вышедшей в сборнике BSBlog «В тумане гибридной войны». Автор в силу своего социального и профессионального статуса предпочел сохранить инкогнито.

72% - с белорусской базой

В работе проанализированы биографии 58 белорусских топ-руководителей. Из них 55 (95%) мужчины, 3 (5%) — женщины (хотя влияние одной только Н. И. Кочановой превосходит или превосходило до недавнего времени влияние большинства министров, вместе взятых). Сложно сказать, насколько такой гендерный дисбаланс отражает ценностные установки этой группы людей.





В целом, в системе беларуской государственной службы, включая и управленческие позиции, доминируют женщины. Однако речь не идет о высшем эшелоне власти.





Естественно, что гендерная диспропорция на уровне высшего эшелона власти объясняется предпочтениями того единственного лица, которое принимает решение о назначении. Представленные в работе данные о биографиях топ-чиновников отчетливо демонстрируют, что миф о якобы имеющем место засилье выходцев из России в высших эшелонах беларуской власти, в целом, остается мифом. Относительно справедливым его можно считать только по отношению к представителям силового блока.





Из всех рассмотренных 58 чиновников только 5 человек (9%) родились не на территории Беларуси. С точки зрения получения образования этот процент уже выше — 12 человек, то есть, 21%. Относительно длительный опыт работы за рубежом также имеют 12 человек (21%). Но жизнь 42 человек – представителей высшей вертикали (72%) полностью была связана с Беларусью.

Отсутствие геополитических корней

«Исходя из всего выше изложенного, можно предположить, что у беларуской элиты нет глубинных геополитических предпочтений, а внешнеполитическая ориентация лишь в небольшой степени находится под влиянием ценностных установок. Жизнь беларуской элиты связана преимущественно с Беларусью, другие государства предстают как нечто внешнее и чужое. Однако по отношению России, очевидно, это восприятие смягчается за счет большего понимания российской культуры и ментальности», - говорится в работе.





На взгляд автора, большое значение имеют профессиональные устремления беларуской элиты. Практически все ее представители не имеют ни опыта учебы, ни опыта работы за рубежом, включая и Россию, и союзные структуры. В этом контексте возможное сближение с Западом несет угрозы сложившемуся доступу к ресурсам, в то время как российская практика представляется как нечто более близкое и привычное. Значительным возмущающим фактором могут выступить силовики, имеющие непропорционально высокое представительство и влияние в высших эшелонах власти, а также российский бэкграунд. Учитывая, что вопросы геополитического противостояния в значительной степени относятся к зоне ответственности силовиков, их более антизападные настроения оказывают значимое влияние на настроения остальной части беларуской элиты.





В этом контексте отношение беларуской элиты к вопросам внешней политики и геополитики представляется как преимущественно цинично-прагматичное, что на языке дипломатии модно назвать многовекторностью.

Без симпатий и антипатий к Западу

Однако эта прагматичность оборачивается и уверенностью в готовности стран Запада при необходимости силой поменять власть в Беларуси, что значительно ухудшает отношение беларуской элиты к НАТО и США, в меньшей степени к ЕС. Вряд ли беларуская элита изначально испытывает к Западу симпатии, но это отношении и не вырастает до откровенной антипатии. «Значимым возмущающим фактором является позиция силовиков, под влиянием которых отношение к Западу может существенно ухудшаться. Отношение к России, очевидно, лучше, но и здесь преобладают соображения преимущественно прагматического характера», - отмечается в работе.





публикации Thinktanks.by данного материала уже сменили должности. Стоит отметить, что некоторые из 58 белорусских топ-чиновников к моментуThinktanks.by данного материала уже сменили должности.



