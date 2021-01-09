Российская журналистка взяла интервью у Николая Лукашенко













«Во время съёмки в Минске удалось записать интервью с младшим сыном президента — Николаем Лукашенко. Задала и тот вопрос, который больше всего волнует его поклонниц. А что бы вы у него спросили?» — написала она и опубликовала совместное фото с Николаем, сделанное во Дворце Независимости.





Ожидается, что интервью с Николаем должно выйти в эфир телеканала «Россия-1» в тот же день, что и интервью с отцом — в ближайшее воскресенье, 10 января.