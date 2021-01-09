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Российская журналистка взяла интервью у Николая Лукашенко
Источник материала: Партизан
Российская журналистка Наиля Аскер-заде успела поговорить в Минске сразу с двумя героями по фамилии Лукашенко — на ее вопросы ответил не только Александр Лукашенко, но и его сын Николай. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
«Во время съёмки в Минске удалось записать интервью с младшим сыном президента — Николаем Лукашенко. Задала и тот вопрос, который больше всего волнует его поклонниц. А что бы вы у него спросили?» — написала она и опубликовала совместное фото с Николаем, сделанное во Дворце Независимости.
Ожидается, что интервью с Николаем должно выйти в эфир телеканала «Россия-1» в тот же день, что и интервью с отцом — в ближайшее воскресенье, 10 января.
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Российская журналистка Наиля Аскер-заде успела поговорить в Минске сразу с двумя героями по фамилии Лукашенко — на ее вопросы ответил не только Александр...
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