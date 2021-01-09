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Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Источник материала: Партизан
В компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Об этом говорится в заявлении Twitter Safety.
Речь идет о личном аккаунте президента США, которую заблокировали после событий в Капитолии.
"После тщательного анализа недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении.
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В компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
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