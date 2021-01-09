Посмотрите, какие доходы у делегатов Всебелорусского народного собрания от Гомеля

При этом он предложил избирать делегатов сразу на пятилетний срок. В такой ситуации чиновники ожидаемо решили сделать ставку на депутатов местных советов всех уровней и представителей лояльных общественных организаций.





На Всебелорусское народное собрание планируется привезти 2 700 делегатов. Именно столько может вместить Дворец Республики в Минске.





«Это люди, которые уже имеют определенный мандант от своих земляков и коллег по работе. Они ходят по земле и прекрасно знают основные проблемы конкретных территорий и трудовых коллективов» — такими словами охарактеризовал выдвигаемых делегатов заместитель главы президентской администрации Андрей Кунцевич.





Первыми озвученными участниками Всебелорусского народного собрания от Гомеля стали депутаты. Решение о своем выдвижении приняли они же сами на последней сессии Гомельского городского Совета депутатов 2020 года. 15 командированных депутатов состоят в Гомельском городском Совете депутатов, еще 10 — в областном.













Все делегаты достаточно надежные для Лукашенко: они имеют прямое отношение к государственной системе. Это либо «вертикальщики», либо руководители государственных предприятий и учреждений. Средний возраст делегатов из числа гомельских депутатов составляет 51 год. Отметим, что 20 человек из 25 первый свой паспорт получали еще во времена СССР. Всего же от Гомеля в собрании примут участие 75 представителей.





«Флагшток» решил проверить, насколько близки к народу делегаты из Гомеля и решил заглянуть в их декларации о доходах за 2017 год, которые они опубликовали, баллотируясь в депутаты.





Как оказалось, средний размер задекларированного дохода за 2017 год новоиспеченных делегатов собрания оказался почти в 4 раза выше, чем средняя номинальная начисленная заработная плата в Гомельской области за тот же год. А если сравнивать с медианой зарплат, то есть зарплатой среднего работника Гомельской области, то разрыв будет еще больше.













Наиболее далекими от зарплат средних гомельчан оказались доходы теперешнего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Долголевца и генерального директора «Гомельского ДСК» Александра Гончарова. Их заработки в 2017 году были в 7,5 раз больше, чем у среднестатистического жителя Гомельщины.





Глядя на должности делегатов, их высокие заработки не кажутся огромными или не заслуженными. Тем не менее, совершенно непонятно, как могут принимать какие-либо решения от лица всего белорусского народа люди, которые не являются типичными представителями народа и которых народ для представления своих интересов не выбирал.



