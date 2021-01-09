ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, какие доходы у делегатов Всебелорусского народного собрания от Гомеля

09.01.2021 09:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

11–12 февраля в Минске пройдет шестое Всебелорусское народное собрание. Некоторые ожидают, что это будет знаковое событие для страны. Лукашенко вначале декабря 2020 года озвучил намерение сделать его конституционным органом, пишет «Флагшток».

Посмотрите, какие доходы у делегатов Всебелорусского народного собрания от ГомеляГомеля" title="Посмотрите, какие доходы у делегатов Всебелорусского народного собрания от Гомеля" />
При этом он предложил избирать делегатов сразу на пятилетний срок. В такой ситуации чиновники ожидаемо решили сделать ставку на депутатов местных советов всех уровней и представителей лояльных общественных организаций.

На Всебелорусское народное собрание планируется привезти 2 700 делегатов. Именно столько может вместить Дворец Республики в Минске.

«Это люди, которые уже имеют определенный мандант от своих земляков и коллег по работе. Они ходят по земле и прекрасно знают основные проблемы конкретных территорий и трудовых коллективов» — такими словами охарактеризовал выдвигаемых делегатов заместитель главы президентской администрации Андрей Кунцевич.

Первыми озвученными участниками Всебелорусского народного собрания от Гомеля стали депутаты. Решение о своем выдвижении приняли они же сами на последней сессии Гомельского городского Совета депутатов 2020 года. 15 командированных депутатов состоят в Гомельском городском Совете депутатов, еще 10 — в областном.



Все делегаты достаточно надежные для Лукашенко: они имеют прямое отношение к государственной системе. Это либо «вертикальщики», либо руководители государственных предприятий и учреждений. Средний возраст делегатов из числа гомельских депутатов составляет 51 год. Отметим, что 20 человек из 25 первый свой паспорт получали еще во времена СССР. Всего же от Гомеля в собрании примут участие 75 представителей.

«Флагшток» решил проверить, насколько близки к народу делегаты из Гомеля и решил заглянуть в их декларации о доходах за 2017 год, которые они опубликовали, баллотируясь в депутаты.

Как оказалось, средний размер задекларированного дохода за 2017 год новоиспеченных делегатов собрания оказался почти в 4 раза выше, чем средняя номинальная начисленная заработная плата в Гомельской области за тот же год. А если сравнивать с медианой зарплат, то есть зарплатой среднего работника Гомельской области, то разрыв будет еще больше.



Наиболее далекими от зарплат средних гомельчан оказались доходы теперешнего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Долголевца и генерального директора «Гомельского ДСК» Александра Гончарова. Их заработки в 2017 году были в 7,5 раз больше, чем у среднестатистического жителя Гомельщины.

Глядя на должности делегатов, их высокие заработки не кажутся огромными или не заслуженными. Тем не менее, совершенно непонятно, как могут принимать какие-либо решения от лица всего белорусского народа люди, которые не являются типичными представителями народа и которых народ для представления своих интересов не выбирал.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11–12 февраля в Минске пройдет шестое Всебелорусское народное собрание. Некоторые ожидают, что это будет знаковое событие для страны. Лукашенко вначале декабря 2020...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотожабы: «Байден перенес и засекретил дату инаугурации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by