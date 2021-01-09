Чем запомнился год Быка в истории

Источник материала: Sputnik Беларусь

По восточному календарю 2021 год пройдет под знаком Быка. В последний раз мы встречались с этим сильным животным в 2009-м. Также "бычьими" были годы 1961, 1973, 1985 и 1997.

Sputnik обратился к истории и узнал, какие события происходили в эти промежутки времени.

1961 – год Африки и покорения космоса

В 1961 году обрели независимость 17 африканских государств. Поэтому он получил название "Год Африки".

По решению ООН 1961 год был объявлен Международным годом здравоохранения и медицинских исследований.

В США президентом стал Джон Кеннеди. А Советский Союз активно покорял новые вершины. Так, 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос: его совершил Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток". В августе в космос полетел Герман Титов.

© Sputnik Для всего мира 1961-й стал годом первого полета человека в космос

Также в СССР началась "эпоха развернутого строительства коммунизма". По решению XXII съезда КПСС тело Иосифа Сталина тайно вынесли из Мавзолея и захоронили возле Кремлевской стены. Сталинград был переименован в Волгоград. Станция московского метрополитена "Сталинская" получила название "Семеновская".

В Белорусской ССР 29 июля городской поселок Шатилки был преобразован в город Светлогорск, а Паричский район стал Светлогорским.

На 1961 год выпало начало строительства Берлинской стены.

© Sputnik / Юрий Сомов Берлинская стена простояла до 1989 года

В мире происходили и трагические события, в результате которых гибли люди. Так, под Брюсселем разбился пассажирский самолет. Погибли все 72 человека, которые находились на борту, включая спортсменов из команды США по фигурному катанию. Они летели на чемпионат мира в Прагу, который позже отменили.

В Киеве произошла так называемая Куреневская трагедия. В результате размыва дамбы оказался затопленным район Куреневка. По официальным данным, погибли 147 человек, по неофициальным – 1500.

1973 – мир во Вьетнаме и стокгольмский синдром

В 1973 году Фердинанд Маркос был провозглашен пожизненным президентом Филиппин. В США на второй срок пошел президент Ричард Никсон.

В Штатах в защиту своих прав выступили индейцы. Они захватили поселок Вундед-Ни на территории индейской резервации Пайн-Ридж и удерживали его 71 день, пока их осаждали федеральные силы.

Также в Америке были легализованы аборты. В Нью-Йорке был открыт Всемирный торговый центр.

Подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

Советский союз присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве. На всей печатной продукции СССР начали ставить значок копирайта – буква С в кружочке.

В августе на Центральном телевидении показали фильм "Семнадцать мгновений весны". В этом же месяцев в Стокгольме произошел захват заложников в банке, в результате которого появилось понятие "стокгольмский синдром".

В декабре основана рок-группа AC/DC.

1985 – перестройка и Modern Talking

В 1985 году в Советском Союзе началась перестройка. 11 марта Генеральным секретарем ЦК КПСС был выбран Михаил Горбачев.

В США на второй срок пошел президент Рональд Рейган. Год оказался для него непростым: в июле ему удалили опухоль в прямой кишке. На посту президента Рейган отсутствовал 8 часов, в течение которых его заменял вице-президент Джордж Буш.

© Sputnik / Александр Макаров Михаил Горбачев на похоронах Константина Черненко, 13 марта 1985 года

В белорусской истории произошло печальное событие: 1 февраля под Минском после отказа двигателей разбился Ту-134 . Погибли 58 человек.

Майк Тайсон начал свою карьеру в профессиональном боксе. В Москве 13-м чемпионом мира по шахматам стал Гарри Каспаров.

Музыкальная группа Modern Talking стал известна на весь мир. Ее песня Youʼre My Heart, Youʼre My Soul заняла первую строчку в хит-парадах.

Затонувший лайнер "Титаник" был обнаружен на дне Атлантического океана экспедицией на американском исследовательском судне Knorr.

В Мехико произошло крупнейшее землетрясение силой 8,1 балла. Погибли более 9 тысяч человек, были ранены около 30 тысяч, без жилья остались 95 тысяч местных жителей.

1997 – союз с Россией и гибель Леди Ди

Для Беларуси в 1997 году произошло много значимых событий. Так, 2 апреля был подписан договор о союзе с Россией. В этом же году президент Александр Лукашенко объявил 3 июля Днем Независимости республики.

© Sputnik / Виктор Толочко День Независимости 3 июля мы начали праздновать в 1997 году

Не обошлось и без печальных событий: 23 июня по территории Польши, Украины и Беларуси прошелся ураган. Только в нашей стране он разрушил 376 жилых домов и еще 7,2 тысячи повредил. Были уничтожены здания заводов и фабрик. Сильно пострадали сельскохозяйственные посевы. Общий ущерб оценили в один триллион белорусских рублей. Погибли не менее пяти человек, более 50 пострадали.

Британская принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Был убит итальянский модельер Джанни Версаче.

© AP / Kirsty Wigglesworth Цветы и фотографии на воротах у Кенсингтонского дворца в годовщину гибели принцессы Дианы

В марте прошел хоккейный матч между командами "Детройт Ред Уингз" и "Колорадо Эвеланш". За большое количество драк, которые произошли во время игры, он получил названия "Кровавая среда", "Ночь боев на Джо", "Дебош в Хоккейном городе" и "Кровавый матч".

В США начали продавать первые DVD-диски и DVD-проигрыватели. У королевы Великобритании Елизаветы II появился свой официальный сайт.

В США показали первую серию анимационного сериала "Южный парк". А в Японии другой мультик – "Пикачу" – привел к трагедии. После просмотра серии 700 детей попали в больницу с эпилептическими приступами.

2009 – свиной грипп и Обама в России

2009 год был жарким. Он вошел в пятерку самых теплых лет за всю историю метеонаблюдения.

Также он был объявлен ЮНЕСКО Международным годом астрономии.

В России сделали обязательным Единый госэкзамен. Патриархом Московским и всея Руси стал Кирилл.

В апреле в Мексике началась вспышка свиного гриппа A/H1N1. Уже в мае "мексиканка" пришла в Россию. По оценке ВОЗ, в 2009 году во время пандемии скончались 18 449 человек.

По поводу свиного гриппа высказывался белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявлял, что ажиотаж вокруг заболевания намеренно создали производители лекарств.

"Давайте говорить откровенно, давно ли мы перестали "кукарекать" по поводу "птичьего" гриппа? "Кукарекал" весь мир. Наверное, все (лекарства – Sputnik.) уже продали. Сегодня завизжали по-свинячьи. А завтра, наверное, замурлыкаем или замычим. Вы что, не понимаете, что происходит?" – говорил белорусский лидер.

Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии свиного гриппа в августе 2010 года.

Летом состоялся визит президента США Барака Обамы в Россию. Осенью американский лидер получил Нобелевскую премию мира.

Большая трагедия произошла в Перми 4 декабря: во время пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" погибли 156 человек.