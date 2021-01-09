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В белорусской армии произошло очередное ЧП

09.01.2021 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне в одной из воинских частей Минского гарнизона (расположена в столице на улице Рогачевской) произошло ЧП.

В белорусской армии произошло очередное ЧП

Как сообщили в Минобороны, вечером 8 января произошло возгорание в одном из складов кабельного хозяйства.

Прибывшие к месту вызова пожарные оперативно справились с огнем.

В белорусской армии произошло очередное ЧП

 

Фото Минского ГУ МЧС

 
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Накануне в одной из воинских частей Минского гарнизона (расположена в столице на улице Рогачевской) произошло ЧП.
 
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