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В белорусской армии произошло очередное ЧП
Источник материала: Навiны
Накануне в одной из воинских частей Минского гарнизона (расположена в столице на улице Рогачевской) произошло ЧП.
Как сообщили в Минобороны, вечером 8 января произошло возгорание в одном из складов кабельного хозяйства.
Прибывшие к месту вызова пожарные оперативно справились с огнем.
Фото Минского ГУ МЧС
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Накануне в одной из воинских частей Минского гарнизона (расположена в столице на улице Рогачевской) произошло ЧП.
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