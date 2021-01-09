ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где сегодня будет работать спецназ ДПС «Стрела»

09.01.2021 09:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

С учетом сложных погодных условий на дорогах страны появятся экипажи спецназа ДПС «Стрела».

Где сегодня будет работать спецназ ДПС «Стрела»

Как отметили в МВД, патрульные группы  будут нести службу с помощью как гласного, так и смешанного контроля.

В частности, «Стрела» будет работать по 10 января включительно на трассах и дорогах Бресткой, Витебской, Гомельской и Могилевской областней.

Кроме этого, до конца недели подразделения Госавтоинспекции продолжат работать в усиленном режиме. «Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов», — отметили в ГАИ.

Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости:

  • дорога Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (38-й км);
  • Гродно (улица Советских пограничников);
  • дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);
  • дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
  • трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе);
  • дорога Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи (в Могилевском районе);
  • Бобруйск (улица Минская, 102).

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГАИ настоятельно рекомендует водителям:

  • учитывать погодные и дорожные условия;
  • выбирать при движении безопасную скорость;
  • дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал;
  • избегать резких торможений;
  • быть предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С учетом сложных погодных условий на дорогах страны появятся экипажи спецназа ДПС «Стрела».
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская журналистка взяла интервью у Николая Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by