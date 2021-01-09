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Где сегодня будет работать спецназ ДПС «Стрела»
Источник материала: Навiны
С учетом
Как отметили в МВД, патрульные группы будут нести службу с помощью как гласного, так и смешанного контроля.
В частности, «Стрела» будет работать по 10 января включительно на трассах и дорогах Бресткой, Витебской, Гомельской и Могилевской областней.
Кроме этого, до конца недели подразделения Госавтоинспекции продолжат работать в усиленном режиме. «Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов», — отметили в ГАИ.
Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости:
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
В связи с
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С учетом сложных погодных условий на дорогах страны появятся экипажи спецназа ДПС «Стрела».
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