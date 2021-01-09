Белорусскую заявку на «Оскар» дисквалифицировали

Источник материала: Onliner

В начале декабря стало известно, что военная драма «Уроки фарси» американо-украинского режиссера Вадима Перельмана в этом году будет представлять Беларусь на «Оскаре». Сегодня появилась информация, что не будет. Фильм дисквалифицировали.

Как сообщает Variety, заявку рассмотрели и отвергли, потому что она не соответствует квалификационным требованиям. Дело в том, что большинство создателей картины должны быть резидентами страны, от которой подана заявка.

— Белорусский комитет и наши партнеры-продюсеры посчитали, что фильм соответствует всем требованиям для представления страны на церемонии вручения премии «Оскар», — комментирует продюсер картины Илья Стюарт. — Однако тот факт, что фильм является международным совместным производством с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай довольно уникальный.

«Уроки фарси» продюсировала московская компания Hype Film, совместным продюсированием занимались берлинская LM MEDIA и One Two Films вместе с «Беларусьфильмом». Съемки проходили в Беларуси под Бобруйском, но узнаваемых местных локаций там нет (Беларусь «играет» Францию), а говорят в основном на немецком и французском.

По сюжету бельгиец-еврей Жиль чудом избегает расстрела. Из-за смуглой кожи и книжки арабских сказок в кармане солдаты принимают Жиля за перса. По совпадению кого-нибудь с Ближнего Востока ищет начальник концлагерной столовой — офицер мечтает открыть ресторан в Тегеране, а для этого нужно выучить фарси. Так Жиль становится репетитором по языку, которого сам не знает, на ходу выдумывая всякую тарабарщину.