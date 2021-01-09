Трампа навсегда забанили в Twitter

Источник материала: Onliner

На днях аккаунты Дональда Трампа, президента США, в социальных сетях стали закрывать. Это сделали Instagram и Facebook. На 12 часов замораживал активность аккаунта и Twitter, администрация которого собиралась проанализировать твиты. Сегодня стало известно, что заморозка будет вечной и аккаунт @realDonaldTrump не вернется к жизни.

— После тщательного изучения последних твитов от @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию, — говорится в официальном заявлении Twitter.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence. https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

У аккаунта было более 88 млн подписчиков. В Twitter пояснили, что чашу терпения переполнили два поста. В одном нынешний президент США назвал своих сторонников патриотами, а в другом заявил, что не пойдет на инаугурацию нового президента 20 января. Это расценили как нарушение правил против провокации насилия.

Эти твиты, по мнению администрации соцсети, «с большой вероятностью поощряли и вдохновляли людей на повторение преступных действий, имевших место в Капитолии США 6 января 2021 года», когда толпа сторонников Трампа проникла в административное учреждение.

Трамп пытался избежать блокировки, когда поздно вечером в пятницу в аккаунте @POTUS, который принадлежит действующим президентам США, попытался атаковать Twitter. Но его сообщения почти сразу были удалены. Компания запрещает пользователям избегать блокировки дополнительными учетками.