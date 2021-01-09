Источник материала: Хартия'97

Демократы представили проект импичмента Трампa за разжигание мятежа 9.01.2021, 10:18

Конгрессмены подготовили документ по отстранению президента США от власти.

Члены палаты представителей США от Демократической партии представили проект резолюции о запуске процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа. Документ опубликовали телеканал CNN и газета The Washington Post .

В нем демократы обвинили Трампа в «подстрекательстве к мятежу». Они потребовали отправить действующего президента в отставку и запретить ему вновь баллотироваться на выборах главы государства.

«Он [Трамп] умышленно делал заявления, которые поощряли и предсказуемо привели к неизбежному беспределу в Капитолии», — говорится в документе.

Поведение Трампа в день беспорядков в Вашингтоне 6 января встало в один ряд с его прошлыми усилиями «по подрыву и препятствованию утверждения результатов президентских выборов», указано в проекте. Среди подобных действий демократы назвали звонок Трампа госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру, в котором глава государства якобы призвал власти штата «найти» необходимые ему для победы в нем 11 тыс. голосов избирателей.

В этом разговоре, фрагменты которого опубликовала газета The Washington Post, президент вновь заявил, что выборы прошли с нарушениями, назвав это «уголовным преступлением». Трамп предположил, что если Раффенспергер не «найдет» нужные голоса, то будет привлечен к уголовной ответственности. Демократы расценили его слова как угрозу: они полагают, что таким образом президент оказал давление на госсекретаря штата.

Отправить Трампа в отставку ранее предложил глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер. Объявить импичмент президенту также потребовала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, у США есть два пути: или вице-президент Майк Пенс воспользуется конституционной поправкой и возьмет власть в свои руки, или конгресс запустит процедуру импичмента.

Требования об отставке Трампа появились после массовых беспорядков в Вашингтоне в день заседания конгресса США. 6 января он должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым выборы президента США выиграл демократ Джо Байден. Однако соратники Трампа собрались перед заседанием у Капитолия и устроили потасовки с полицией, а затем прорвались в само здание. Чтобы выгнать их оттуда, силовикам потребовалось несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.

На фоне протестов Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию. Действующий президент, в свою очередь, осудил насилие во время протестов его сторонников и пообещал мирную передачу власти 20 января. В этот день состоится инаугурация Байдена.

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