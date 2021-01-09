﻿ Демократы представили проект импичмента Трампa за разжигание мятежа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Демократы представили проект импичмента Трампa за разжигание мятежа

09.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Демократы представили проект импичмента Трампa за разжигание мятежа

  • 9.01.2021, 10:18
Демократы представили проект импичмента Трампa за разжигание мятежа

Конгрессмены подготовили документ по отстранению президента США от власти.

Члены палаты представителей США от Демократической партии представили проект резолюции о запуске процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа. Документ опубликовали телеканал CNN и газета The Washington Post.

В нем демократы обвинили Трампа в «подстрекательстве к мятежу». Они потребовали отправить действующего президента в отставку и запретить ему вновь баллотироваться на выборах главы государства.

«Он [Трамп] умышленно делал заявления, которые поощряли и предсказуемо привели к неизбежному беспределу в Капитолии», — говорится в документе.

Поведение Трампа в день беспорядков в Вашингтоне 6 января встало в один ряд с его прошлыми усилиями «по подрыву и препятствованию утверждения результатов президентских выборов», указано в проекте. Среди подобных действий демократы назвали звонок Трампа госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру, в котором глава государства якобы призвал власти штата «найти» необходимые ему для победы в нем 11 тыс. голосов избирателей.

В этом разговоре, фрагменты которого опубликовала газета The Washington Post, президент вновь заявил, что выборы прошли с нарушениями, назвав это «уголовным преступлением». Трамп предположил, что если Раффенспергер не «найдет» нужные голоса, то будет привлечен к уголовной ответственности. Демократы расценили его слова как угрозу: они полагают, что таким образом президент оказал давление на госсекретаря штата.

Отправить Трампа в отставку ранее предложил глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер. Объявить импичмент президенту также потребовала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, у США есть два пути: или вице-президент Майк Пенс воспользуется конституционной поправкой и возьмет власть в свои руки, или конгресс запустит процедуру импичмента.

Требования об отставке Трампа появились после массовых беспорядков в Вашингтоне в день заседания конгресса США. 6 января он должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым выборы президента США выиграл демократ Джо Байден. Однако соратники Трампа собрались перед заседанием у Капитолия и устроили потасовки с полицией, а затем прорвались в само здание. Чтобы выгнать их оттуда, силовикам потребовалось несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.

На фоне протестов Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию. Действующий президент, в свою очередь, осудил насилие во время протестов его сторонников и пообещал мирную передачу власти 20 января. В этот день состоится инаугурация Байдена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конгрессмены подготовили документ по отстранению президента США от власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена нефти Brent превысила $56 за баррель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by