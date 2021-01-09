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Снеговики с Площади Перемен повергли карателей в ступор
Источник материала: Хартия'97
Снеговики с Площади Перемен повергли карателей в ступор
Креативность белорусов не оставляет режиму шансов.
На легендарно Площади Перемен в Минске появились три снеговика, которые буквально повергли в ступор лукашенковских карателей, приехавших разгонять «несанкционированную акцию».
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Креативность белорусов не оставляет режиму шансов.
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