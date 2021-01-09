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Снеговики с Площади Перемен повергли карателей в ступор

09.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Снеговики с Площади Перемен повергли карателей в ступор

  • 9.01.2021, 10:12
Снеговики с Площади Перемен повергли карателей в ступор
Фото: «Белсат»

Креативность белорусов не оставляет режиму шансов.

На легендарно Площади Перемен в Минске появились три снеговика, которые буквально повергли в ступор лукашенковских карателей, приехавших разгонять «несанкционированную акцию».

Фото опубликовал «Белсат».


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Теги: Минск
 
 
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Креативность белорусов не оставляет режиму шансов.
 
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