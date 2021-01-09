Источник материала: Хартия'97

Forbes: Газовый конкурент России добрался до Европы 9.01.2021, 9:59

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Газ из Азербайджана уже течет по Трансадриатическому газопроводу.

31 декабря 2020 года долгожданный Южный газовый коридор официально начал работу, и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR сообщила о коммерческой поставке первой партии природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в итальянский Мелендуньо на побережье Адриатического моря. Этот газопровод общей протяженностью в 3500 километров состоит из трех частей — Южнокавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы, — и ежегодно по нему будет поставляться 16 миллиардов кубических метров газа. Из этого объема Турция будет ежегодно получать 6 миллиардов кубических метров газа, а Европа — 10 миллиардов, пишет Forbes (перевод — inosmi.ru )

С того момента, как в 2013 году азербайджанское правительство анонсировало строительство Южного газового коридора, его называли проектом, в котором Европа остро нуждалась, чтобы снизить свою зависимость от российских поставок природного газа и нефти. В первом квартале 2020 года почти три четверти импорта природного газа и около трети импорта нефти, потребляемых в Евросоюзе, были доставлены из России.

В частности, через Трансадриатической газопровод более 10 миллиардов кубических метров газа будут поставляться по Южному газовому коридору в европейские страны в течение следующих 25 лет. Из этих 10 миллиардов кубометров газа 8 миллиардов кубометров будут экспортироваться в Италию, а оставшиеся 2 миллиарда — в Грецию, Болгарию и в соседние с ними страны.

Бывший министр экономики, энергетики и туризма Болгарии Асен Василев отметил: «Завершение строительства Южного газового коридора может стать важной вехой в процессе диверсификации газовых поставок не только для Юго-Восточной Европы, но и для всего Евросоюза в целом. В дополнение к традиционным поставкам "Газпрома" газ из Азербайджана уже течет по Трансадриатическому газопроводу. Однако Южный газовый коридор обладает потенциалом для масштабной диверсификации газовых поставок в Евросоюз, потому что он даст возможность быстро доставлять газ с запланированных месторождений на востоке Средиземного моря и с СПГ-терминалов в Греции и Турции».

Хотя начало работы Южного газового коридора вызвало определенное воодушевление, перемены не станут мгновенными. Геополитическая ситуация указывает на то, что Россия до сих пор держит в своих руках ключевые политические ниточки — такие как соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном, — за которые она сможет потянуть в любой момент.

Ожидается, что такие страны юго-восточной части Европы, как Греция, Болгария и Сербия, смогут извлечь огромную выгоду. Южный газовый коридор достигает Европы через Трансадриатический газопровод, направляя газ по соединительным линиям, разветвляющимся по всему региону, — многие из этих линий могут работать и в реверсном режиме.

31 декабря 2020 года азербайджанский газ достиг Греции через пункт Неа Месимвриа, где Трансадриатический газопровод соединяется с греческой национальной сетью. Болгария тоже получила первую партию азербайджанского газа через уже существующую линию, которая соединяет ее с Грецией, — точку приема-сдачи Кулата-Сидирокастро. В недавно опубликованном докладе говорится, что в будущем азербайджанский газ будет также поставляться через газопровод-перемычку между Грецией и Болгарией (Interconnector Greece-Bulgaria), как только его введут в эксплуатацию в июле 2021 года.

Благодаря всеохватывающей сети трубопроводов балканские страны смогут сократить объемы своих закупок российского газа, что также позволит им добиться от «Газпрома» снижения цен на газ. В настоящее время Болгария покупает у России 2,3 миллиарда кубометров газа (80% ее газового импорта), однако она уже подписала с Азербайджаном долгосрочное соглашение на ежегодные прямые поставки 1 миллиарда кубометров газа.

С запуском Южного газового коридора европейские региональные соединительные линии могут открыть еще один источник диверсификации газовых поставок для юго-восточной части Европы, а именно сжиженный природный газ. Комментируя запуск Южного газового коридора, исполнительный директор проектной компании ICGB Теодора Георгиева сказала, что запуск Bulgaria-Greece Interconnector не связан только лишь с азербайджанским газом. Они ожидают, что этот газопровод-перемычка позволит доставлять природный газ — в том числе СПГ — из целого ряда источников.

В 2018 году Евросоюз импортировал 108 миллиардов кубометров СПГ — это более четверти от общего объема газовых поставок в страны этого блока. В прошлом году главными поставщиками СПГ в Европу стали Катар (28%), Россия (20%) и Соединенные Штаты (16%). По мере роста доли СПГ в структуре энергопотребления Евросоюза развивается и инфраструктура для импорта СПГ. 1 января первый в Хорватии терминал по приему СПГ «LNG Hrvatska» начал свою коммерческую деятельность. Греция тоже планирует построить СПГ-терминал в Александрополисе (мощностью в 6,1 миллиарда кубометров), и ожидается, что Болгария и Северная Македония станут акционерами этого проекта. Поставки газа через эти СПГ-терминалы будут осуществляться через линии-перемычки.

Сухой и сжиженный природный газ из восточной части Средиземноморского региона — в том числе газ из Израиля, Кипра и Египта, — тоже будет поставляться в Европу и на Ближний Восток, потому что эти страны тоже пытаются извлечь максимум из своих значительных запасов. Газ восточной части Средиземноморского региона станет важным фактором на европейском рынке, поскольку в игру вступила компания Chevron, купившая Noble Energy.

Ожидается, что эти СПГ-проекты и линии-перемычки будут действовать совместно, дополняя газовые поставки по Южному газовому коридору. Этот коридор также открывает возможности для «потенциальных дополнительных поставщиков природного газа использовать Южный газовый коридор для дальнейшей диверсификации газовых поставок в Европу и другие страны, а также для начала дискуссий по поводу дополнительных газовых поставок в Европу», как сообщили представители Совета Европейского Союза.

Южный газовый коридор называют важнейшим проектом в процессе диверсификации газовых поставок. Однако пока наш анализ ограничивается рассмотрением Италии, Греции и балканских стран. Пока этот проект не предлагает каких-либо существенных перспектив для западноевропейских рынков. С рыночной точки зрения, этот проект принесет конкурентоспособные цены Турции и странам Юго-Восточной Европы, но не другим государствам Евросоюза.

Из-за стоимости тарифов и падения оптовых цен на газ, которое наблюдалось в Европе весь минувший год, проникновение Южного газового коридора в Западную Европу и даже в Италию может сопровождаться проблемами, что позволит России сохранить статус доминирующего игрока в этом регионе.

Южный газовый коридор может открыть ворота для нероссийского газа в Евросоюз. Учитывая косвенные возможности, которые сопровождают его запуск, — к примеру, развитие инфраструктуры взаимосвязанных линий и возможность для других поставщиков газа присоединиться к этому коридору, — этот проект вызывает особенное воодушевление в Юго-Восточной Европе. Он также способствует реализации новых СПГ-проектов в этом регионе. Однако этот коридор не дотягивается до таких крупных потребителей газа, как Германия и Франция, находящихся на другой стороне континента.

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