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Ученые опубликовали редкие кадры поединка ягуара с другим хищником

09.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые опубликовали редкие кадры поединка ягуара с другим хищником

  • 9.01.2021, 9:55
  • 1,503
Ученые опубликовали редкие кадры поединка ягуара с другим хищником
Иллюстрационное фото

Обычно эти животные не трогают друг на друга.

Ученые из Университета штата Вашингтон опубликовали видео из Гватемалы, на котором ягуар убил оцелота во время водопоя. Обычно эти хищники не нападают друг на друга, сообщает nv.ua.

В марте 2019-го в биосферном резервате майя в Гватемале фотоловушки сняли очень редкие кадры, на которых ягуар убивает оцелота во время водопоя.

Недавно экологи из США обнаружили эти кадры и опубликовали их в сети.

Ученые связывают это нападение с климатическими изменениями и нехваткой ресурсов, которая вынуждает хищников пить воду в местах, где они могут стать жертвой более крупных хищников.

«Хотя нападения хищника на хищника являются редкими, эти случаи могут участиться в связи с оспариваемыми водными ресурсами. Люди редко думают о тропических системах как о засушливых, но во многих частях мира тропические дожди являются довольно сезонными, и ожидается, что с изменением климата некоторые из этих тропических экосистем станут еще более сезонными», — говорит доцент Университета штата Вашингтон Дэниел Торнтон.

По его словам, чем более изолированными и редкими становятся водные ресурсы — тем чаще около них будет происходить подобная активность.

Известно, что ягуары обычно охотятся на мелких животных, например, броненосцев или пекарей. Но время охоты гораздо более мелких оцелотов может совпадать с периодом активности ягуаров.

До недавнего времени ученые только подтверждали следы оцелотов в фекалиях ягуаров, но видео из Гватемалы стало первым фактическим доказательством убийства оцелота ягуаром.

«Эти впечатляющие снимки с фотоловушек ясно показывают жестокую конкуренцию дикой природы за драгоценные ресурсы, такие как вода. К сожалению, прогнозируется ухудшение климатических изменений и связанных с ними засух, а это означает, что впереди тяжелые времена для диких животных, выживание которых зависит от водопоя», — объясняют ученые.

Ранее в этом же месте ученые зафиксировали схватку двух ягуаров и нападение ягуара на молодого тапира.

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