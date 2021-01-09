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Появилось видео, как внедорожник вытягивали из подземного перехода после резонансного ДТП в Минске

09.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Появилось видео, как внедорожник вытягивали из подземного перехода после резонансного ДТП в Минске

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  • 9.01.2021, 9:39
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Из-за непогоды белорусские улицы превратились в ловушки для водителей.

8 января около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX оказался в подземном переходе. Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности. Интересно, что номеров у машины нет - либо их сняли сразу после аварии. В ГАИ сообщили, что 42-летний водитель при совершении левого поворота на Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен. Пострадавших нет.

«Наша Нива» опубликовала видео о том, как спасатели вытягивали внедорожник из подземного перехода после резонансного ДТП на Комаровке.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за непогоды белорусские улицы превратились в ловушки для водителей.
 
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