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Цена нефти Brent превысила $56 за баррель

09.01.2021 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувшую пятницу, 8 января, стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне перевалила за отметку в 56 долларов за баррель.

Цена достигла отметки $56,3 долларов за баррель впервые с 25 февраля 2020 года. Нефть марки WTI подорожала до $52,72 за баррель.

На этой неделе Саудовская Аравия пообещала добровольно сократить добычу нефти на дополнительные 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте в рамках сделки ОПЕК+ при условии, что остальные ее участники сохранят добычу на январском уровне.

 
 
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В минувшую пятницу, 8 января, стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне перевалила за отметку в 56 долларов за баррель.
 
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