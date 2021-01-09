ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

09.01.2021 10:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, поскольку существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Об этом компания сообщила в ночь на субботу, 9 января, передает DW.

Решение было принято "после тщательной проверки последних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и общего контекста вокруг них", в том числе того, как они "воспринимаются и интерпретируются" за пределами самого сервиса.

Накануне "на неопределенный срок" была продлена блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram.

Дональд Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать и обвинил компанию в том, что она ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа соблюдения свободы слова. По словам действующего президента США, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.

Вслед за этим Twitter удалил два твита Трампа с критикой в адрес компании, опубликованных им уже в официальном аккаунте @POTUS.

В тот же день ухода Трампа с президентского поста впервые потребовала представительница Республиканской партии. "Я хочу, чтобы он подал в отставку", - заявила Лайза Марковски, представляющая в Сенате США штат Аляска. По ее словам, Трамп несет часть ответственности за нападение на Конгресс. "Он принес достаточно вреда", - подчеркнула Марковски.

Между тем Белый дом предостерегает от возможных негативных последствий в случае импичмента действующего президента. "Политически мотивированный импичмент президенту, сделавшему великолепную работу, за 12 дней до окончания его срока послужит лишь дальнейшей поляризации нашей прекрасной страны", - заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

В свою очередь, избранный президент Джо Байден заявил, что вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс, но самый быстрый способ его отстранения с поста президента - инаугурация самого Байдена.

После того, как 6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне и сумели прорваться в Капитолий, что привело к гибели пяти человек, демократы призвали вице-президента Майка Пенса отстранить президента от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Они обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.

При этом председатель комитета по делам юстиции Палаты представителей Джеррольд Надлер предложил объявить импичмент в упрощенном порядке.

В соответствии с 25-й поправкой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, в первую очередь в силу его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, поскольку существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
 
Новости дня
Новости разные
 
За какими советскими игрушками охотятся антиквары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by