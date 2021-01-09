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«Сильно ударили о стену». Бизнес-аналитик Андрей Кинаш попал в больницу после задержания в Уручье

09.01.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 января в микрорайоне Уручье неизвестные в масках задерживали местных жителей. После задержаний в больницу попал бизнес-аналитик компании HES FinTech Андрей Кинаш. Его родственники рассказали dev.by, в каком он состоянии.

«Сильно ударили о стену». Бизнес-аналитик Андрей Кинаш попал в больницу после задержания в Уручье
Бизнес-аналитик Андрей Кинаш попал в больницу после задержания в Уручье
5 января в микрорайоне Уручье неизвестные в масках задерживали местных жителей. После задержаний в больницу попал бизнес-аналитик компании HES FinTech Андрей Кинаш. Его родственники рассказали dev.by, в каком он состоянии.

 
— Андрей сейчас в 5-й городской клинической больнице, — рассказывают его родственники — Вышел на связь сам, сегодня утром, в районе шести часов. Очень сильно кружится голова. Испытывает боль при резких движениях, слышит шум в ушах. Лежит под капельницей, состояние слабое, но держится. Предварительный диагноз — ЧМТ средней степени.

Со слов соседей, Андрея очень сильно ударили о стену. Он вышел на улицу, подошёл к соседям и налетели эти люди. Видеонаблюдение показало, что это были неизвестные люди не в форме, но в масках. Было непонятно, что это за мужчины, но было их очень много — около 15 человек.


Андрей Кинаш. Фото из социальных сетей героя

— Подробностей по его делу мы ещё не успели узнать. Знаем только, что скорее всего его задержали по статье 23.34, — рассказывают близкие Андрею люди.

Андрей Кинаш — один из ведущих бизнес-аналитиков компании. 

У Андрея трое детей — две дочки, 11 и 6 лет, и четырёхлетний сын.

По данным телеграм-канала «Белые халаты», кроме Андрея Кинаша 5 января были госпитализированы после задержаний ещё минимум два жителя Минска: Виктор Мороз и Дмитрий Чистов.

Как сообщили журналистам «Нашай Нiвы» родственники Виктора Мороза, утром 6 января его перевели в Больницу скорой медицинской помощи, в хирургическое отделение. У Виктора проблемы с шеей, сильная рвота и сотрясение мозга. Когда он попал в медучреждение, неизвестно. Ещё в 1:20 мужчина был в милиции, а утром вышел на связь из БСМП. Родственники к Виктору попасть не смогли — карантин.
 
Теги: Минск
 
 
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5 января в микрорайоне Уручье неизвестные в масках задерживали местных жителей. После задержаний в больницу попал бизнес-аналитик компании HES FinTech Андрей Кинаш. Его...
 
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