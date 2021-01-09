После приезда Лукашенко «Горизонт» ищет нового директора

















Кандидат на управленческую должность должен быть готов к исполнению таких обязанностей, как организация, ведение и контроль финансово-хозяйственной деятельности; создание и реализация бизнес-плана по перепрофилированию и развитию действующего производства. От топ-менеджера также потребуется организация встреч и переговоров с иностранными партнерами и, главное, принятие управленческих решений.





Соискатель на руководящую должность должен иметь высшее образование и опыт работы в должности директора/замдиректора предприятия с численностью от 50 человек.





Также требуется знание английского языка, организации производственного процесса, финансов, действующего законодательства. Приветствуется опыт ведения переговоров.





Особо отмечена в списке требований готовность руководителя к переезду в областные города.





Объявление о поиске директора размещено 6 января, то есть на следующий день после визита главы государства на «Горизонт».





Как известно, в настоящее время гендиректором Управляющей компании холдинга «Горизонт» является Юрий Предко.