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После приезда Лукашенко «Горизонт» ищет нового директора

09.01.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управляющая компания холдинга «Горизонт» объявила конкурс на замещение вакансии «директор предприятия».





Кандидат на управленческую должность должен быть готов к исполнению таких обязанностей, как организация, ведение и контроль финансово-хозяйственной деятельности; создание и реализация бизнес-плана по перепрофилированию и развитию действующего производства. От топ-менеджера также потребуется организация встреч и переговоров с иностранными партнерами и, главное, принятие управленческих решений.

Соискатель на руководящую должность должен иметь высшее образование и опыт работы в должности директора/замдиректора предприятия с численностью от 50 человек.

Также требуется знание английского языка, организации производственного процесса, финансов, действующего законодательства. Приветствуется опыт ведения переговоров.

Особо отмечена в списке требований готовность руководителя к переезду в областные города.

Объявление о поиске директора размещено 6 января, то есть на следующий день после визита главы государства на «Горизонт».

Как известно, в настоящее время гендиректором Управляющей компании холдинга «Горизонт» является Юрий Предко.
 
 
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Управляющая компания холдинга «Горизонт» объявила конкурс на замещение вакансии «директор предприятия».
 
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