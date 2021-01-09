На спорткомплексе в Норильске людей накрыло лавиной: что известно к этому часу









Хронология событий

9:03 Спасатели завершают поисковые работы на месте схода лавины в Норильске.





8:43 Тело мужчины найдено на месте схода лавины в Норильске, число погибших увеличилось до трех человек.





7:30 Спасатели нашли тело маленького ребенка на месте схода лавины в Норильске, об этом стало известно от спасателей, поиски 45-летнего мужчины продолжаются.





"Было обнаружено еще одно тело ― полуторагодовалого ребенка", ― сообщил волонтер.





4:07 МЧС России сообщило, что на месте схода лавины под снежной массой обнаружено тело 38-летней женщины.





1:28 спасенным после схода лавины под Норильском оказался юноша в возрасте 15 лет, подросток в тяжелом состоянии, он госпитализирован.





"Двое пострадавших. Один средняя степень, от госпитализации отказался. В больнице в тяжелом состоянии находится другой пострадавший. Подросток", ― сказали в Минздраве.





Что известно о пропавших





Под завалами на горнолыжной базе после схода лавины могут находиться до шести человек, стало известно от главы правления компании, управляющей частной турбазой комплекса "Гора Отдельная" Игоря Шаталова.





"Порядка 4-6 человек находятся под завалами", ― цитируют его слова информагентства.





Могут ли среди них быть иностранцы, пока не уточняется.





Лавина, сошедшая в Норильске, накрыла территорию в 500-600 кв. метров, по информации спасателей, толщина снежного покрова составляет 3 м в среднем. По данным на 7 утра субботы спасатели откопали около 10-15% накрытой лавиной территории.





Ночью работы осложняла пурга, к утру она стихла. Однако температура в районе ЧП составляет около минус 25 градусов мороза, из-за чего шансы найти людей под завалами живыми снижаются.





Сход лавины произошел вблизи горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске в пятницу около 20.30 мск, в результате несколько строений оказались погребены под снегом. На место ЧП были направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.





Кроме того, в главном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев спорткомплекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



В последний раз снежная лавина сходила с горы в этом районе в 1989 году. Но с середины декабря из-за сильных снегопадов в районе на вершине горного склона скопилась снежная шапка, которая и стала причиной трагедии.



