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На спорткомплексе в Норильске людей накрыло лавиной: что известно к этому часу

09.01.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лавина сошла на горнолыжный комплекс вблизи Норильска ночью 9 января, снег накрыл несколько домиков турбазы, сообщили в МЧС России.



Хронология событий

9:03 Спасатели завершают поисковые работы на месте схода лавины в Норильске.

8:43 Тело мужчины найдено на месте схода лавины в Норильске, число погибших увеличилось до трех человек.

7:30 Спасатели нашли тело маленького ребенка на месте схода лавины в Норильске, об этом стало известно от спасателей, поиски 45-летнего мужчины продолжаются.

"Было обнаружено еще одно тело ― полуторагодовалого ребенка", ― сообщил волонтер.

4:07 МЧС России сообщило, что на месте схода лавины под снежной массой обнаружено тело 38-летней женщины.

1:28 спасенным после схода лавины под Норильском оказался юноша в возрасте 15 лет, подросток в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

"Двое пострадавших. Один средняя степень, от госпитализации отказался. В больнице в тяжелом состоянии находится другой пострадавший. Подросток", ― сказали в Минздраве.

Что известно о пропавших 


Под завалами на горнолыжной базе после схода лавины могут находиться до шести человек, стало известно от главы правления компании, управляющей частной турбазой комплекса "Гора Отдельная" Игоря Шаталова.

"Порядка 4-6 человек находятся под завалами", ― цитируют его слова информагентства.

Могут ли среди них быть иностранцы, пока не уточняется.

Лавина, сошедшая в Норильске, накрыла территорию в 500-600 кв. метров, по информации спасателей, толщина снежного покрова составляет 3 м в среднем. По данным на 7 утра субботы спасатели откопали около 10-15% накрытой лавиной территории.

Ночью работы осложняла пурга, к утру она стихла. Однако температура в районе ЧП составляет около минус 25 градусов мороза, из-за чего шансы найти людей под завалами живыми снижаются. 

Сход лавины произошел вблизи горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске в пятницу около 20.30 мск, в результате несколько строений оказались погребены под снегом. На место ЧП были направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. 

Кроме того, в главном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев спорткомплекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В последний раз снежная лавина сходила с горы в этом районе в 1989 году. Но с середины декабря из-за сильных снегопадов в районе на вершине горного склона скопилась снежная шапка, которая и стала причиной трагедии.
 
 
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Лавина сошла на горнолыжный комплекс вблизи Норильска ночью 9 января, снег накрыл несколько домиков турбазы, сообщили в МЧС России.
 
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