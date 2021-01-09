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Алексей Вишневский — о трассе "Дакара"-2021: для меня это сравнимо с Астраханью. Полное бездорожье
Источник материала: Партизан
Белорусский гонщик команды "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский подвел итоги шестого этапа ралли-марафона "Дакар"-2021.
Белорус финишировал пятым.
"Сегодня был сложный спецучасток, организаторы сократили его. Предполагаю из-за того, что он был очень сложным. Началось все это с дюн. На 180-м километре была сложная дюна. Мы поднялись с первого раза, без проблем. Но потом началось жесткое бездорожье. Песчаные дюны, поросшие небольшой растительностью. Для меня это сравнимо с Астраханью. Полное бездорожье на скорости от 40 до 70 км/ч. Тебя постоянно подбрасывает, подкидывает. Мы сделали все, что могли", — цитирует Вишневского инстаграм команды.
Напомним, экипаж Сергея Вязовича снялся с соревнований из-за поломки коробки передач.
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Белорусский гонщик команды "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский подвел итоги шестого этапа ралли-марафона "Дакар"-2021.
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