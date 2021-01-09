|
Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык
Источник материала: Партизан
Переводчик на русский язык потребовался одному из задержанных при штурме 6 января Конгресса США,
Как пишет издание, одному из нескольких представших перед судом задержанных при штурме Капитолия потребовался русскоязычный переводчик и он заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите",
Washington Post не приводит другой информации о русскоязычном задержанном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переводчик на русский язык потребовался одному из задержанных при штурме 6 января Конгресса США, пишет газета Washington Post.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)