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Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык

09.01.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переводчик на русский язык потребовался одному из задержанных при штурме 6 января Конгресса США, пишет газета Washington Post.

Как пишет издание, одному из нескольких представших перед судом задержанных при штурме Капитолия потребовался русскоязычный переводчик и он заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", цитирует interfax.by
Washington Post не приводит другой информации о русскоязычном задержанном.
 
 
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Переводчик на русский язык потребовался одному из задержанных при штурме 6 января Конгресса США, пишет газета Washington Post.
 
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